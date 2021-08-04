Главгосэкспертиза России изучила проектно-сметную документацию на строительство участка Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области. По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение.

Обход Малых Вязем станет частью пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги, что позволит существенно разгрузить улично-дорожную сеть и улучшить экологическую обстановку в районе трассы за счет ликвидации многокилометровых транспортных заторов. Общая протяженность составит около 4 км. В каждом направлении проложат по две полосы движения. Также на обходе построят три развязки - на пересечении с Петровским шоссе, Ямским проездом и рядом с Голицинской птицефабрикой - в разных уровнях, пять путепроводов и мостов.

Проект, рассмотренный экспертами Главгосэкспертизы России, разошьет одно из «узких мест» ЦКАД. В районе Больших Вязем участки пятого пускового комплекса пока не стыкуются друг с другом, но имеют выход на Можайское шоссе и А-107 «Московское малое кольцо». Новый участок дороги пройдет над Можайским шоссе и Смоленским направлением Московской железной дороги.

Учитывая, что обход построят рядом с населенным пунктом, проектом предусмотрено возведение шумозащитных экранов в районе жилой застройки. Проектировщики сохранили возможность проезда для местных жителей, в том числе связь с Большими Вяземами и другими близлежащими поселениями.

Разработка проектной документации велась с 2019 года. В ходе проектирования были проработаны пять основных и три дополнительных варианта прохождения трассы обхода деревни Малые Вяземы, включая варианты, предложенные жителями. Все они рассматривались Рабочей группой по автомобильным дорогам и улично-дорожной сети в дирекции Московского транспортного узла с участием представителей министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, министерства экологии и природопользования Московской области, главного управления культурного наследия Московской области, комитета по архитектуре и градостроительству Московской области и администрации Одинцовского муниципального района.

По результатам технико-экономического сравнения принят наиболее оптимальный вариант, экономически целесообразный и не противоречащий действующему законодательству Российской Федерации.

Разработанная на основе данного варианта документация по планировке территории Объекта утверждена распоряжением Федерального дорожного агентства от 24.03.2020 № 2584-р.

Генеральный проектировщик - ООО «Интердорпроект».

Фото: ГК "Автодор"