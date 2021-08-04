КЗ "ЭКСПЕРТ – КАБЕЛЬ" модернизирует собственный автопарк

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Алюминий для нацпроектов:соглашение АЭК и Русал. Продолжение Эксперт.Аналитики
4 августа 2021, 13:15
Рубрика: Компании
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ – КАБЕЛЬ» не стоит на месте.
Мы модернизируем не только производство и оборудование, но и внешний вид нашего собственного автопарка.
Теперь наши фуры не только доставляют кабель 24/7, но и хорошее настроение. Ярко, стильно, молодежно – это все про нас!
Отгрузка и транспортировка кабеля осуществляется в соответствии с правилами, обеспечивающими его сохранность. Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» отгружает бухты на деревянных поддонах и европаллетах строго в соответствии с нормативами по массе и габаритам. К отгрузке барабанов предъявляются особые требования – они должны быть не только надежно закреплены в транспортном средстве, но и их масса должна быть равномерно распределена между осями автомобиля для безаварийной доставки массивного груза.
Транспортируемая продукция надежно защищена от механических воздействий, солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред. Барабан с изделием может быть обшит сплошным рядом досок или обернут защитными матами по желанию заказчика.
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ КАБЕЛЬ» - оперативная и безопасная доставка кабельной продукции по всей территории России.
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