КЗ "ЭКСПЕРТ – КАБЕЛЬ" модернизирует собственный автопарк

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ – КАБЕЛЬ» не стоит на месте.

Мы модернизируем не только производство и оборудование, но и внешний вид нашего собственного автопарка.

Теперь наши фуры не только доставляют кабель 24/7, но и хорошее настроение. Ярко, стильно, молодежно – это все про нас!

Отгрузка и транспортировка кабеля осуществляется в соответствии с правилами, обеспечивающими его сохранность. Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» отгружает бухты на деревянных поддонах и европаллетах строго в соответствии с нормативами по массе и габаритам. К отгрузке барабанов предъявляются особые требования – они должны быть не только надежно закреплены в транспортном средстве, но и их масса должна быть равномерно распределена между осями автомобиля для безаварийной доставки массивного груза.

Транспортируемая продукция надежно защищена от механических воздействий, солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред. Барабан с изделием может быть обшит сплошным рядом досок или обернут защитными матами по желанию заказчика.

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ КАБЕЛЬ» - оперативная и безопасная доставка кабельной продукции по всей территории России.