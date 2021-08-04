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Контракт компании Nexans на поставку кабеля для первой плавучей солнечной электростанции компании Equinor

Контракт компании Nexans на поставку кабеля для первой плавучей солнечной электростанции компании Equinor

4 августа 2021, 08:59
Рубрика: За рубежом
Метки: Nexans, НОРВЕГИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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Компания Nexans заключила контракт с норвежской энергетической компанией Equinor на поставку кабеля для экспорта электроэнергии, вырабатываемой инновационной плавучей солнечной морской электростанцией на шельфе Frøya в Норвегии. Этот экспериментальный проект предусматривает ввод электростанции в эксплуатацию в декабре 2021 года, и это будет первая в мире плавучая солнечная электростанция, работающая в суровых водах акватории открытого моря. Плавучая электростанция Frøya площадью 80 м x 80 м, высотой менее 3 м над поверхностью воды вмещает батарею солнечных панелей, способных производить до 1 мегаватта.

Сетевая энергетика на основе плавучих солнечных установок в настоящее время является одной из самых быстрорастущих технологий возобновляемых источников энергии, так как правительства и инвесторы по всему миру изучают все возможности для получения более безопасной, надёжной и низкоуглеродной энергии. Ожидается, что это приведёт к созданию новых плавучих солнечных электростанций мощностью почти 10 гигаватт к 2025 году.

Компания Nexans поставит 22-кВт кабель для экспорта энергии на трассе длиной 5 км, который соединит плавучую платформу на мелководном участке с сушей. Самой большим вызовом для кабельной конструкции является способность выдерживать динамические нагрузки, так как соединение на конце платформы раскачивается вверх и вниз на волнах. Компания Nexans использует конструкцию трёхжильного кабеля, которая была проверена на практике и хорошо зарекомендовала себя на морских ветровых энергоустановках и установках для разведения рыбы. Кабель будет изготовлен на заводе в г. Ронан (Rognan) в Норвегии.

Г-н Кристер Гранли (Krister Granlie), вице-президент подразделения подводных телекоммуникационных и специальных кабелей компании Nexans, подчеркнул, что для его компании главная миссия - электрифицировать мир. Это означает изучение любых возможностей для того, чтобы помогать разрабатывать новые источники зеленой энергии. В связи с этим совместная работа с компанией Equinor над действительно захватывающим проектом ещё больше расширяет границы возможного для производства возобновляемой энергии на шельфе.

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Источник: RusCable.Ru

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