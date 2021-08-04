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Первый Всероссийский слет электриков – такое нельзя пропустить!

Первый Всероссийский слет электриков – такое нельзя пропустить!

4 августа 2021, 09:36
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Новости компании

Впервые в истории пройдет Всероссийский слет электриков – 4 августа в Москве, в Экспоцентре на Краснопресненской набережной, 14. IEK GROUP выступает генеральным партнером мероприятия и приглашает профессионалов посетить его. Ведь такое событие никак нельзя пропустить!

Гостей Всероссийского слета ждут мастер-классы от известных блогеров-электромонтажников, розыгрыши призов, баттлы и конкурс на лучший электрощит. Участники слета смогут поближе познакомиться с новыми разработками IEK GROUP, а также посоревноваться в профессиональном мастерстве с командой WorldSkills Russia — и кто знает, возможно, именно вы окажетесь лучшим электромонтажником на этом мероприятии?

Интересно? Тогда регистрируйтесь по ссылке.

Ждем вас 4 августа в 9.30 в Экспоцентре на Красной Пресне (павильон 5, зал 3). Воспользуйтесь схемой, чтобы проще было нас найти. Начало мероприятия — в 10.00, программа насыщенная, так что лучше не опаздывать.

Подробная информация о мероприятии — здесь.

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Источник: Группа компаний IEK

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