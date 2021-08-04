По оперативным данным АО «СО ЕЭС», в двух региональных энергосистемах ЕЭС России установлены новые значения летних максимумов потребления электрической мощности.

3 августа было установлено новое значение летнего максимума потребления электрической мощности во входящей в состав ОЭС Средней Волги энергосистеме Республики Татарстан. Максимум составил 4007 МВт, что на 81 МВт превышает значение, зафиксированное 28 июня, и на 267 МВт – летний максимум прошлых лет, установленный 27 июля 2018 года. Этим летом максимальный уровень потребления в энергосистеме Республики был зафиксирован уже в седьмой раз.

2 августа летний максимум потребления был достигнут в энергосистеме Воронежской области, входящей в состав ОЭС Центра. Максимум составил 1661 МВт, что на 4 МВт выше максимума, установленного 25 июня, и на 127 МВт выше значения, зафиксированного 8 июля 2020 года. Этим летом энергосистема Воронежской области превысила свой максимальный летний уровень потребления уже в шестой раз.

В целом в 2021 году свои летние максимумы прошли уже 6 объединенных и 44 региональных энергосистем, в том числе: ОЭС Востока – восемь раз, ОЭС Центра – пять раз, ОЭС Юга – четыре раза (во второй, третий и четвертый разы были достигнуты исторические максимумы), ОЭС Средней Волги – четыре раза, ОЭС Северо-Запада – два раза, ОЭС Сибири – два раза. Единая энергосистема России в 2021 году обновила летний максимум потребления мощности пять раз.

В условиях высокого уровня потребления мощности объединенные и региональные энергосистемы функционировали стабильно. При подготовке к прохождению летних максимумов нагрузки 2021 года специалистами Системного оператора проводился расчет прогнозного значения максимума потребления мощности в этих энергосистемах для наименее благоприятных температурных условий. В соответствии с прогнозом, по командам Системного оператора заблаговременно был сформирован резерв генерирующего оборудования в объеме, необходимом для устойчивого прохождения летних максимумов нагрузки.