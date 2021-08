Водород: обзор мнений и прогнозов. Выпуск №16

Представляем вашему вниманию очередную подборку материалов по развитию технологий производства и использования водорода и перспективам для России, которые могут заинтересовать специалистов в обрасти альтернативной энергетики, водородная энергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

РФ предложила Саудовской Аравии сотрудничать в водородной энергетике

Россия предложила Саудовской Аравии сотрудничать в области производства водорода и накопления электроэнергии. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак сообщил 25 мая на заседании межправительственной комиссии РФ и Саудовской Аравии.

Новак заявил о важности развития кооперации в области технологий и инвестиций, включая водородную энергетику. Российская и саудовская стороны, предложил он, могли бы создать рабочую группу по развитию водородной энергетики и разработке технологий накопления энергии.

У Москвы и Эр-Рияда, добавил министр, есть большие перспективы сотрудничества в медицине и фармацевтике, областях инновационных технологий, урбанистики, опреснения воды, промышленной и транспортной инфраструктуры.

Кроме того, РФ предлагает сотрудничать в области атомной энергетики в третьих странах. Одно из направлений такой работы — проектирование АЭС с реакторами малой мощности.

Кабмин обсуждает выделение из ФНБ 26,1 млрд рублей на развитие водородного транспорта

Правительство РФ обсуждает выделение 26,1 млрд руб. из ФНБ и 154 млрд руб. из бюджета на развитие водородного и электротранспорта до 2030 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. Общий бюджет программы может составить 776,8 млрд руб.

"На рабочей группе в правительстве мы обсуждаем стратегию развития водородного и электротранспорта в России до 2030 года. Планируется, что общий бюджет программы до 2030 года составит 776,8 млрд руб., из которых федеральный бюджет выделит 154 млрд руб., из Фонда национального благосостояния (ФНБ) поступит еще 26,1 млрд руб. Остальная сумма будет привлекаться из внебюджетных источников", - сообщили в министерстве.

В Подмосковье создали первый в России электролизный генератор сверхчистого водорода

В Подмосковье в наукограде Черноголовка создали генератор водорода для водородной заправочной станции центра компетенций Национальной технологической инициативы «Новые и мобильные источники энергии» при Институте проблем химической физики (ИПХФ) РАН, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Установку производительностью шесть кубометров сверхчистого водорода в час разработали специалисты компании «Поликом», - говорится в сообщении.

Это первый генератор водорода, построенный в России на принципах современной бесщелочной технологии электролиза. Новая установка имеет целый ряд преимуществ перед устаревшими щелочными электролизерами – она более безопасна, гораздо более проста в обслуживании, а конечный продукт не имеет примесей кислорода и щелочи, и соответственно не нуждается в дополнительной очистке.

2023 году «Росэнергоатом» запустит пилотное производство водорода на Кольской АЭС

«Росэнергоатом» в 2023 году введет в строй стендовый испытательный комплекс по производству водорода на Кольской атомной электростанции (АЭС) в Мурманской области, следует из сообщения концерна.

Первоначальная мощность комплекса с электролизными установками составит 1 МВт, однако впоследствии она может быть увеличена до 10МВт. «Мы должны создать систему обращения с водородом в промышленных масштабах – получение, сжатие (или сжижение) и транспортировка… Если технология заработает, то она получит развитие по всей Российской Федерации», – заявил директор Кольской АЭС Василий Олемчук. По его словам, выбор в качестве площадки Кольской АЭС связан с избытком выработки электроэнергии, ее низкой стоимостью и наличием у станции опыта в производстве водорода для собственных нужд.

Кольская АЭС может стать не единственной площадкой Мурманской области, на которой будет производиться водород. На роль другой площадки претендует строящаяся сейчас Кольская ВЭС мощностью 201 МВт – ветряной парк «Энел Россия», на котором при участии «Роснано» должен будет производиться зеленый водород. Компании обсудили такую возможность на прошедшем в июне Петербургском международном экономическом форуме.

НОВАТЭК подписал на ПМЭФе два соглашения с упоминанием водорода

1) с Северсталью - о совместном пилоте по производству «голубого» водорода из природного газа с применением CCUS, а также о разработке требований, стандартов и инжиниринговых решений производства и поставки трубопроводов транспорта водорода, турбин, систем хранения водорода и емкостей для его транспортировки. Кстати, здесь можно посмотреть интервью А. Мордашова с упоминанием темы водородной турбины.

2) с TotalEnergies - по широкой повестке, в т.ч. про использование водорода в турбинах и про ВИЭ.

Зеленый водород будет конкурентоспособен по стоимости с серым к 2030 г без углеродного налога

Организация Energy Transitions Commission (ETC), в которую входят многие ключевые игроки водородного сектора, включая нефтегазовые компании, выпустила большой доклад о перспективах водородной экономики «Making the Hydrogen Economy Possible: Accelerating Clean Hydrogen in an Electrified Economy».

Сегодня основная масса потребляемого водорода производится из природного газа. Этот водород, называемый «серым», сегодня намного дешевле «зелёного», производимого из воды с помощью возобновляемых источников энергии.

Авторы доклада считают, что стоимость зеленого водорода в текущем десятилетии будет быстро снижаться по мере того, как стоимость возобновляемой энергии и электролизеров упадет. Снижение будет настолько сильным, что зелёный водород сможет конкурировать по стоимости с серым водородом даже без платы за выбросы углерода.

Правительство ФРГ отобрало для финансирования 62 крупномасштабных водородных проекта

Федеральное министерство экономики (BMWi) и Федеральное министерство транспорта Германии отобрали 62 крупномасштабных водородных проекта, которые будут финансироваться государством в рамках европейской программы IPCEI («Важные проекты, представляющие общий европейский интерес»). Это значительный шаг в реализации водородной стратегии ФРГ, которая предусматривает, среди прочего, строительство электролизёров общей мощностью 5 ГВт до 2030 года.

Федеральный министр экономики Петер Альтмайер заявил: «Мы хотим стать номером 1 в мире, когда речь идет о водородных технологиях. Для этого мы объединяем наши силы в Европе и инициируем масштабные инвестиции в водородные технологии будущего в первом совместном европейском водородном проекте. Это обеспечит конкурентоспособность и рабочие места — как в Германии, так и в Европе. Мы выделяем более 8 миллиардов евро из федеральных и государственных фондов для 62 немецких проектов, отобранных сегодня, и этими проектами мы охватываем всю цепочку создания стоимости — от производства водорода и транспортировки до использования в промышленности. Мы делаем большой шаг на пути к климатической нейтральности нашей экономики. Центральным направлением является сталелитейная промышленность, а также химическая промышленность, где благодаря этим водородным проектам можно ежегодно сокращать несколько миллионов тонн CO2».

Новый доклад IRENA о зеленом водороде

Вышел новый доклад IRENA по зеленому водороду: там и перспективы спроса на зеленый водород, и рекомендации для политиков как ускорить его внедрение и, наконец, самое интересное - 6 кейсов с конкретными примерами проектов по производству и потреблению зеленого водорода, включая интервью с представителями компаний, которые их осуществляют.

Дайджест НЕФТЕГАЗа по водороду

В свежем дайджесте НЕФТЕГАЗ водород стал единственной темой выпуска, в который вошли небольшие колонки от уважаемых авторов.

