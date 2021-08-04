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Жилой микрорайон на 27 тыс. человек построят в Домодедове

Жилой микрорайон на 27 тыс. человек построят в Домодедове

4 августа 2021, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Жилой комплекс на территории площадью более 132 га планируется возвести в Домодедове Московской области. Об этом сообщила в среду пресс-служба девелоперской группы "Самолет".

"Группа "Самолет" реализует новый проект комплексного освоения территории "Горки парк" в городском округе Домодедово Московской области. На участке площадью более 132 га планируется возведение нескольких очередей жилых домов комфорт-класса для 27 тыс. жителей, объектов социальной инфраструктуры, а также обустройство рекреационных зон и общественных пространств", - говорится в сообщении.

Девелопер планирует инвестировать 70 млрд рублей. Компания уже получила разрешение на строительство первой очереди - пяти корпусов высотой до 17 этажей, рассчитанных на 1,4 тыс. квартир площадью более 59,5 тыс. кв. м. Ввод первых домов запланирован на 2023 год, тогда как окончание всего проекта намечено на 2033 год.

На территории жилого комплекса планируется возвести шесть детских садов на 1,8 тыс. мест, три школы для 3,7 тыс. учеников, физкультурно-оздоровительный центр и поликлинику.

Группа "Самолет" основана в 2012 году. По данным единого ресурса застройщиков, компания занимает четвертое место в России по объему текущего строительства (2,2 млн кв. м).

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Источник: ТАСС

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