Виталий Мещанов о мировой
5 августа 2021, 17:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: РОССЕТИ, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: ПАО "Россети"
Развитие интеллектуальных систем учета предусмотрено законом № 522-ФЗ, ключевые положения которого вступили в силу чуть больше года назад:
Сейчас в зоне ответственности Группы «Россети» приборами с удаленным сбором данных охвачены 23,8% точек коммерческого учета. В 2021 году «Россети» планируют установить 1,1 млн ИПУ, до 2030 года - внедрить 18,1 млн «умных» устройств.
Положительные эффекты:
«Россети» начали работу заблаговременно до вступления в силу 522-ФЗ, наладили взаимодействие с поставщиками. В своих проектах компании Группы используют приборы учета, которые произведены в России на базе отечественной элементной базы.
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