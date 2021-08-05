 
Цифровая революция

Число "умных" счетчиков, установленных Группой "Россети", достигло 4,5 млн

Число умных счетчиков, установленных Группой Россети, достигло 4,5 млн

5 августа 2021, 17:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: РОССЕТИ, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

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Развитие интеллектуальных систем учета предусмотрено законом № 522-ФЗ, ключевые положения которого вступили в силу чуть больше года назад:

  • С 1 июля 2020 года установка счетчиков – зона ответственности сетевых компаний и гарантирующий поставщиков, а не потребителя.
  • С 1 января 2022 года энергетики должны устанавливать потребителям только «умные» приборы учета.

Сейчас в зоне ответственности Группы «Россети» приборами с удаленным сбором данных охвачены 23,8% точек коммерческого учета. В 2021 году «Россети» планируют установить 1,1 млн ИПУ, до 2030 года - внедрить 18,1 млн «умных» устройств.

Положительные эффекты:

  • Для клиентов: точная информация об энергопотреблении, управление его объемами и стоимостью, рост качества и надежности энергоснабжения.
  • Для энергетиков: возможность сократить потери и операционные затраты, улучшить платежную дисциплину, повысить производительность труда.

«Россети» начали работу заблаговременно до вступления в силу 522-ФЗ, наладили взаимодействие с поставщиками. В своих проектах компании Группы используют приборы учета, которые произведены в России на базе отечественной элементной базы.

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Источник: ПАО "Россети"

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