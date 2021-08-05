Объединенная металлургическая компания (ОМК) инвестирует более 3 млрд рублей в техническое перевооружение своего челябинского завода "Трубодеталь", который после модернизации станет единственным в России предприятием, выпускающим весь ассортимент отводов из нержавеющей стали для атомных электростанций. Об этом ТАСС в четверг сообщил управляющий директор завода Александр Ващенко.

"ОМК на заводе "Трубодеталь" начала масштабный инвестиционный проект по техническому перевооружению производства стоимостью более 3 млрд рублей, который планируется завершить к середине 2022 года. После завершения проекта челябинский завод ОМК будет единственным в России предприятием, выпускающим весь ассортимент отводов из нержавеющей стали от 57 до 630 мм для атомных электростанций. Кроме того, завод будет выпускать импортозамещающую продукцию для различных отраслей", - сказал собеседник агентства.

По словам Ващенко, в процессе модернизации на заводе установят и запустят в эксплуатацию около 150 единиц современного технологического оборудования из Швеции, Финляндии, Германии, Италии, Беларуси, Китая и Кореи. Уже приобрели три линии горячей формовки деталей.

Завод "Трубодеталь" (АО "Трубодеталь") - одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по производству соединительных деталей для трубопроводов из низколегированной стали диаметром 57-1420 мм. Завод выступает ключевым поставщиком продукции для строительства нефтяных и газовых коммуникаций, а также магистральных сетей.

Объединенная металлургическая компания (АО "ОМК") - один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры. В составе ОМК работают пять крупных предприятий металлургической отрасли: Выксунский металлургический завод (Нижегородская область), Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан), завод "Трубодеталь" (Челябинская область), Благовещенский арматурный завод (Республика Башкортостан), Чусовской металлургический завод (Пермский край).