Открыт прием заявок для участия в Чемпионате DigitalSkills 2021

Минцифры России сообщает о приеме заявок на соревновательную часть чемпионата DigitalSkills 2021, который пройдет в Казани 21–24 сентября 2021 года.

К участию приглашаются конкурсанты в возрасте от 16 до 35 лет для классических компетенций и до 49 лет для компетенций Future Skills, которые готовы проверить свои знания в одной из 35 областей цифровых технологий. В программу входят соревнования для студентов учреждений среднего и высшего образования, а также для сотрудников коммерческих компаний.

«Чемпионат DigitalSkills — мероприятие, которое помогает подготовить специалистов с актуальными цифровыми компетенциями. Он проводится уже в третий раз. Ожидаем, что в этом году в нем примут участие более 250 конкурсантов. С момента первого проведения чемпионата цифровая среда заметно изменилась, технологии шагнули вперед, поэтому в этот год – Год науки и технологий — мы ждем от участников особенных результатов», — сказал Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Традиционно организаторами чемпионата выступают Минцифры России вместе с правительством Татарстана и АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». Предыдущие соревнования проводились в 2017 и 2018 годах.

«При благоприятной эпидемиологической обстановке также запланировано посещение школьниками старших классов и студентами площадки “Казань Экспо”, где пройдет чемпионат. Для 10 тысяч ребят проведут экскурсии и профориентационные мероприятия. На интерактивных стендах они смогут более подробно узнать про цифровизацию экономики и попробовать себя в ИТ-профессиях. Надеюсь, что часть из них в будущем решат связать свою трудовую деятельность именно с этой сферой», — добавил вице-премьер.

Конкурсная программа включает в себя блоки основных компетенций, презентационных, выставочных, а также впервые будет представлен блок Future Skills Team Challenge. В зависимости от выбранной компетенции участвовать могут самостоятельные конкурсанты или команды.

Чемпионат призван решить ряд ключевых задач по разработке и актуализации цифровых компетенций, развитию образовательных программ и массовой профориентации в цифровые профессии.

«Подготовка кадров для цифровой экономики страны сегодня является одной из приоритетных задач. В мире происходят масштабные цифровые трансформации во всех отраслях, и нам необходимо своевременно отвечать на новые вызовы системы подготовки кадров. DigitalSkills пройдет в нашей республике в третий раз. Чемпионат даст импульс развитию кадрового потенциала для цифровизации экономики Татарстана: развитию инфраструктуры образования и внедрению эффективных инструментов подготовки кадров», — отмечает Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Значительную часть компетенций чемпионата составит блок Future Skills. К нему относятся компетенции на базе новых технологий и кросс-компетенции, которые возникают при трансформации традиционных отраслей под влиянием цифровых технологий, например, «Квантовые технологии», «Кибербезопасность», «Машинное обучение и большие данные», «Цифровое земледелие» и др.

«Процесс диджитализации всех отраслей промышленности идет все быстрее, компетенции трансформируются, требования к специалистам повышаются. Цифровые навыки становятся необходимыми в любом секторе экономики и в любой профессии: от кондитера до кабельщика. На чемпионатах DigitalSkills конкурсные задания подразумевают разработку реальных цифровых решений, которые любое предприятие может внедрить в тот или иной процесс. Наши призеры являются не просто победителями, но и разработчиками, реализаторами конкретных задач для бизнеса», — уточнил генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

В этом году чемпионат пройдет в рамках международного форума Kazan Digital Week 2021, который ежегодно объединяет разработчиков и пользователей цифровых решений.

Заявки на участие принимаются до 6 августа 2021 года. Стать участником и подробно ознакомиться с условиями можно на сайте DigitalSkills 2021.

Чемпионат проводится во исполнение п.4(а) перечня поручений Президента Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № ПР-2582.