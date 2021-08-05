Рабочая поездка Александра Новака в Республику Крым

Доклад Максима Третьякова
"Влияние глобального энергоперехода на потребление меди и алюминия”
5 августа 2021, 16:30
Рубрика: Встречи
Метки: ГАЗИФИКАЦИЯ, АЛЕКСАНДР НОВАК, КРЫМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Источник: government.ru
В рамках рабочей поездки вице-премьер провёл совещание по газификации полуострова, встретился с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым, а также принял участие в церемонии пуска газа в селе Некрасово Красногвардейского района.
В ходе совещания о газификации республики вице-премьер напомнил о необходимости чёткого исполнения указаний Послания Президента Федеральному Собранию в части ускорения процесса газификации регионов и проведения догазификации населения до конца 2022 года.
«В рамках инициативы “Единой России” уже обеспечены изменения законодательства Российской Федерации в части изменения системы взаимоотношений по финансированию строительства газопроводов до границ участка. Необходимо посчитать общий потенциал регионов по газификации, учесть особенности каждого из них», – подчеркнул Александр Новак.
Участники совещания также рассмотрели исполнение текущей программы газификации региона до 2024 года, ход инвентаризации подключаемых к газу населённых пунктов, вопросы работы с населением в рамках заявочной кампании на подключение газа, финансирования строительства газопроводной сети.
Также в ходе рабочей поездки Александр Новак провёл встречу с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым и принял участие в торжественной церемонии пуска газа в домовладениях жителей села Некрасово Красногвардейского района республики.
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