Рабочая поездка Александра Новака в Республику Крым

В рамках рабочей поездки вице-премьер провёл совещание по газификации полуострова, встретился с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым, а также принял участие в церемонии пуска газа в селе Некрасово Красногвардейского района.

В ходе совещания о газификации республики вице-премьер напомнил о необходимости чёткого исполнения указаний Послания Президента Федеральному Собранию в части ускорения процесса газификации регионов и проведения догазификации населения до конца 2022 года.

«В рамках инициативы “Единой России” уже обеспечены изменения законодательства Российской Федерации в части изменения системы взаимоотношений по финансированию строительства газопроводов до границ участка. Необходимо посчитать общий потенциал регионов по газификации, учесть особенности каждого из них», – подчеркнул Александр Новак.

Участники совещания также рассмотрели исполнение текущей программы газификации региона до 2024 года, ход инвентаризации подключаемых к газу населённых пунктов, вопросы работы с населением в рамках заявочной кампании на подключение газа, финансирования строительства газопроводной сети.

Также в ходе рабочей поездки Александр Новак провёл встречу с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым и принял участие в торжественной церемонии пуска газа в домовладениях жителей села Некрасово Красногвардейского района республики.