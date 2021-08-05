Власти Татарстана одобрили реализацию трех инвестпроектов по производству хлорида натрия, стеклопластиковой продукции и изделий из микрофибры на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Менделеевск" и "Нижнекамск". Об этом сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"В Доме правительства РТ прошло заседание комиссий по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития "Менделеевск" и "Нижнекамск". <…> Представители комиссий одобрили все представленные заявки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, власти одобрили три заявки на реализацию инвестиционных проектов, две из которых предполагают запуск производств на ТОСЭР "Менделеевск". Так, Менделеевский химический завод планирует создать комплекс по производству хлорида натрия, который является основным компонентом поваренной соли. "Производственная мощность нового предприятия - 80 тыс. тонн в год. Будет создано 56 новых рабочих мест, средняя заработная плата - 47 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Также планируется запуск предприятия по производству стеклопластиковых изделий - стеклопластиковой насосной штанги и стеклопластиковой насосно-компрессорной трубы, которые используются в нефтегазовом комплексе. Это, в частности, позволит создать 10 новых рабочих мест и производить более 13 тыс. единиц продукции.

Кроме того, компания "Микрофибра", которая является резидентом ТОСЭР "Нижнекамск", увеличит объем инвестиций и число создаваемых рабочих мест. "Проект [по созданию уникального производства изделий из микрофибры] предполагает производство ультратонких нитей, тканей широкого применения и готовых изделий из микрофибры (салфетки, полотенца и пр.). Ежегодный объем выпускаемой продукции - 4 тыс. тонн", - добавили в пресс-службе.