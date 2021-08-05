Рады представить Вашему вниманию тридцать второй выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».

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Выпуск №32:

Инвестиционный климат России

Бородавко Л.С., журнал «Экономика и бизнес: теория и практика», 2020 год.

Аннотация: прямые иностранные инвестиции выступают чрезвычайно важной частью современной мировой экономики. Условия привлечения прямых иностранных инвестиций выражаются в уровне благоприятности инвестиционного климата, который является отражением целого комплекса различных экономических, социальных и политических факторов. В статье рассматривается современное состояние инвестиционного климата России. Представлена динамика прямых иностранных инвестиций в отечественную экономику. Приведены основные проблемы в области обеспечения благоприятного инвестиционного климата.

Статья доступна по ссылке.

Типичные ошибки управления с точки зрения теории целенаправленных систем

Соснин Э.А., Пойзнер Б.Н., журнал «Economic Consultant», 2017 год.

Аннотация: дана простая классификация типичных ошибок управления с позиций теории целенаправленных систем (Корогодин В.В., 1991; Соснин Э.А. Пойзнер Б.Н., 2000-2016) и примеры анализа качества различных управленческих решений с её помощью.

Статья доступна по ссылке.

Гендерные стереотипы на рынке труда

Ярославцева У.А., журнал «Human Progress», 2019 год.

Аннотация: в данной работе проведен анализ гендерных стереотипов на рынке труда и определены их причины. Указаны нормативные акты, противодействующие гендерной и иным видам дискриминации на рынке труда и в заработной плате. Для анализа сложившейся ситуации на рынке труда города Екатеринбурга автором были проделаны сбор данных и их анализ. Выявлено, что пол и возраст указаны в объявлениях о приеме на работу и в формах для резюме кандидатов, несоответствие интервалов заработной платы, которую указывают соискатели в «мужском» и «женском» разделах. Проанализированы соотношение «мужских» и «женских» резюме в таких профессиональных областях, как бухгалтерия, юриспруденция, информационные технологии, медицина, строительство и недвижимость, транспорт и логистика, наука и образование, а также уровень запрашиваемой заработной платы. Выявлены профессиональная сегрегация и дискриминация в уровне заработной платы. Проанализировано соотношение резюме женщин и мужчин в профессиональной области «Высший менеджмент» и их зарплатные ожидания, сформулированы выводы о ситуации на рынке труда города Екатеринбурга. Выделение основных гендерных стереотипов, позволило сформулировать причину их наличия несовершенство законодательства по борьбе с трудовой дискриминацией. Описание недостатков имеющихся правовых актов позволило автору определить возможные пути решения проблемы дискриминации и искоренения гендерных стереотипов.

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Цифровизируй это: о чем не сказано в Методике цифровизации госкорпораций

Михаил Шехтман, к.т.н., Председатель Совета директоров НПФ «КРУГ», г. Пенза.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработало и опубликовало Методические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием. И вовсе не удивительно, что, обсуждая цифровизацию, мы неизбежно выйдем за ее рамки и вынуждены обратиться к более общим вопросам.

Итак, методика цифровой трансформации бизнеса государственных корпораций. Ее чтение привело к явному когнитивному диссонансу. С одной стороны, вроде бы все правильные слова сказаны. Но, с другой стороны, чего-то важного явно не хватает.

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Ценность труда и увлеченность работой

Пряжников Н.С., журнал «Организационная психология», 2015 год.

Аннотация: рецензия на книгу Шауфели В., Дийкстра П., Иванова Т. Увлеченность работой: Как научиться любить свою работу и получать от нее удовольствие. М.: Когито-Центр, 2015. 137 с. Аннотация издателя к книге. В книге дается определение такой характеристике личности профессионала, как «увлеченность работой». Увлеченный человек не скучает на работе, не страдает от трудоголизма и достигает более высоких производственных показателей с меньшими энергозатратами. Уровень увлеченности работой, как своей собственной, так и своих знакомых и подчиненных, можно оценить посредством приведенных в книге тестов. Рекомендации и многочисленные примеры адресованы служащим, которые желают повысить уровень своей увлеченности работой, и HR-профессионалам, ищущим дополнительные пути для повышения интереса сотрудников к выполняемой ими работе.

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Глобальная гегемония Китая: реальность и перспективы

Мозолев К.И., журнал «Juvenis scientia», 2018 год.

Аннотация: в исследовании проведен анализ геополитической траектории развития Китая в контексте установления «нового мирового порядка». В настоящее время КНР является реальной угрозой экономической и политической гегемонии США в мире. Научная новизна исследования обусловлена использованием комплексного подхода, методов классической геополитики и политического реализма. По результатам исследования сделан вывод об установлении в долгосрочной перспективе биполярного равновесия с центрами силы в США и Китае.

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Северо-​Запад США: трехзначные температуры по Фаренгейту и перегрузки в электросетях

Тихоокеанский Северо-​Запад США переживает многодневную жару, которая, судя по всему, будет "исторической". Неумолимые трехзначные температуры по Фаренгейту побили рекорды по всему региону и привели к перегрузке в электросетях, даже сообщалось о веерных отключениях.

Bloomberg сообщает, что корпорация Avista Corporation, которая поставляет электроэнергию 340 000 жилых, коммерческих и промышленных потребителей, совершила первое веерное отключение электроэнергии в своей сети после того, как она произошла перегрузка в понедельник вечером. Чередующиеся перебои в работе впервые затронули 9300 клиентов.

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