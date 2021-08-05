 
Модернизация

Ульяновские энергетики ремонтируют подстанцию в Цильнинском районе

Ульяновские энергетики ремонтируют подстанцию в Цильнинском районе

5 августа 2021, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, УЛЬЯНОВСКИЕ РС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
185

В филиале ПАО «Россети Волга» — «Ульяновские распределительные сети» продолжается реализация мероприятий, направленных на повышение надёжности электроснабжения потребителей региона.

Ремонтные работы ведутся на подстанции (ПС) 110/35/10 кВ «Цильна». В настоящий момент энергетики ремонтируют силовой трансформатор Т-1 110 кВ. Также проведен капитальный ремонт отделителей и короткозамыкателей 110 кВ, секционного выключателя 35 кВ и секционных разъединителей 35 кВ. Продолжается ремонт маслоприёмных устройств. Совместно с работниками филиала на подстанции трудятся и бойцы студенческого строительного отряда. Студенты задействованы в ряде хозяйственных и строительных работ.

По плану на подстанции предстоит ремонт силового трансформатора Т-2 110 кВ, секций шин комплектного распределительного устройства наружной установки (КРУН), а также капитальный ремонт выключателей 35 кВ с заменой высоковольтных вводов 35 кВ. Помимо этого, энергетикам предстоит монтаж сетей системы освещения открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ, восстановление антикоррозийного покрытия оборудования и металлоконструкций. Всего на ремонт подстанции планируется направить более 2 млн. рублей.

С 1962 года ПС 110/35/10 кВ «Цильна» обеспечивает электроснабжение ряда населенных пунктов Ульяновского и Цильнинского районов Ульяновской области, в том числе административного центра — р.п. Цильна, численностью более 7,7 тыс. потребителей, а также социально-значимые объекты и ряд смежных сетевых и коммунальных предприятий «РегионПромСтрой», «ЭкоСеть», «Ульяновсксахар», «ИНЗАСЕРВИС», «Ульяновскэлектросеть» и т.д.

Ремонтная программа филиала «Ульяновские распределительные сети» направлена на повышение надежности и эффективности работы электросетевого комплекса на территории области. Своевременное и качественное выполнение всех запланированных в рамках ремонтной программы мероприятий — одно из условий надежной работы электросетевого комплекса в осенне-зимний период 2021/2022 гг.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Волга

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
05.08.2021
"Россети Северный Кавказ" на 14% перевыполнили план полугодия по ремонту ЛЭП на Ставрополье
05.08.2021
"Россети Кубань" отремонтировала 1,6 тыс. км ЛЭП на востоке края
АО 05.08.2021
АО "Мособлэнерго" построит две трансформаторные подстанции в деревне Гридино
05.08.2021
"Россети Урал" - "Екатеринбург" реализуют муниципальный контракт по освещению отдаленных районов гор...

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир c завода "Цветлит" - RusCable Live
+