В филиале ПАО «Россети Волга» — «Ульяновские распределительные сети» продолжается реализация мероприятий, направленных на повышение надёжности электроснабжения потребителей региона.

Ремонтные работы ведутся на подстанции (ПС) 110/35/10 кВ «Цильна». В настоящий момент энергетики ремонтируют силовой трансформатор Т-1 110 кВ. Также проведен капитальный ремонт отделителей и короткозамыкателей 110 кВ, секционного выключателя 35 кВ и секционных разъединителей 35 кВ. Продолжается ремонт маслоприёмных устройств. Совместно с работниками филиала на подстанции трудятся и бойцы студенческого строительного отряда. Студенты задействованы в ряде хозяйственных и строительных работ.

По плану на подстанции предстоит ремонт силового трансформатора Т-2 110 кВ, секций шин комплектного распределительного устройства наружной установки (КРУН), а также капитальный ремонт выключателей 35 кВ с заменой высоковольтных вводов 35 кВ. Помимо этого, энергетикам предстоит монтаж сетей системы освещения открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ, восстановление антикоррозийного покрытия оборудования и металлоконструкций. Всего на ремонт подстанции планируется направить более 2 млн. рублей.

С 1962 года ПС 110/35/10 кВ «Цильна» обеспечивает электроснабжение ряда населенных пунктов Ульяновского и Цильнинского районов Ульяновской области, в том числе административного центра — р.п. Цильна, численностью более 7,7 тыс. потребителей, а также социально-значимые объекты и ряд смежных сетевых и коммунальных предприятий «РегионПромСтрой», «ЭкоСеть», «Ульяновсксахар», «ИНЗАСЕРВИС», «Ульяновскэлектросеть» и т.д.

Ремонтная программа филиала «Ульяновские распределительные сети» направлена на повышение надежности и эффективности работы электросетевого комплекса на территории области. Своевременное и качественное выполнение всех запланированных в рамках ремонтной программы мероприятий — одно из условий надежной работы электросетевого комплекса в осенне-зимний период 2021/2022 гг.