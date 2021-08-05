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В Челябинской области ведется масштабная реконструкция 45-километрового участка трассы М-5 "Урал"

В Челябинской области ведется масштабная реконструкция 45-километрового участка трассы М-5 Урал

5 августа 2021, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Росавтодор

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В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» его расширят до четырех полос. Также в составе объекта: строительство 19-километрового обхода Сима, четырех мостов, пяти эстакад и двух разноуровневых развязок.

Заказчик работ – ФКУ Упрдор «Южный Урал». Работы разделены на три этапа. Первый, в котором задействовано около 200 человек и 50 единиц дорожной техники, должен быть завершен к 2022 году. В ходе него дорожники расширят до четырех полос участок с 1564 по 1578 км – строительство ведется без ограничений движения. Также объем работ первого этапа включает возведение четырех мостов общей протяженностью 333,5 п.м. – три из них через реку Ук и один через Атю.

Второй этап предполагает строительство обхода города Сим протяженностью 19 км, а также двух эстакад и двухуровневой транспортной развязки. Объездная призвана вывести транзитный транспорт за пределы города, что позволит не только улучшить дорожную обстановку в черте Сима, но и даст возможность водителям проезжать этот отрезок пути со скоростью 90 км/ч вместо 60 км/ч.

Одновременно с реализацией первого этапа ведется подготовка к третьему: вырубка кустарника и переустройство коммуникаций. В рамках третьего этапа (км 1598 – км 1609) до конца 2024 года специалисты введут в эксплуатацию еще три новых эстакады и одну транспортную развязку в разных уровнях.

Итогом масштабной реконструкции станет преобразование одного из самых сложных участков трассы М-5 «Урал» в горнозаводской зоне Челябинской области из двухполосной дороги III категории в четырехполосную категории I-б. Пропускная способность отрезка увеличится с 1338 авт/час до 6283 авт/час, что принципиально важно для пользователей дороги, которая проходит по 10 регионам России.

Общая протяженность автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке от границы с Республикой Башкирия до Челябинска – 332,480 км, из них 80,743 км соответствуют параметрам I категории и имеют четыре полосы движения.

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Источник: Росавтодор

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