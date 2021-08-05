Тайская государственная генерирующая компания – Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) – объявила о планах строительства газовой тепловой электростанции (ТЭС) установленной мощностью 1 400 МВт в провинции Сурат-Тани (Surat Thani), на юге Таиланда.

ТЭС, стоимость строительства которой оценивается в $ 1 млрд, должна заменить мощности 2 угольных ТЭС, которые планировалось построить в провинции Краби (Krabi) и в провинции Сонгкхлы на юге страны, и строительство которых, как ожидается, будет отложено. Ввод в эксплуатацию ТЭС в провинции Сурат-Тани запланирован на период с 2027 по 2029 г.

Одновременно, EGAT совместно с нефтегазовой группой PPT планируют построить рядом с электростанцией терминал по приемке сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 3 млн т (4,1 млрд м3 ) газа в год, который должен заменить плавучую установку по хранению и регазификации (floating storage and regasification unit, FSRU) мощностью 5 млн т (6,75 млрд м3 ) в год, пришвартованную в Сиамском заливе.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata