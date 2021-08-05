В поселке Вершина отремонтируют улицу Московская

Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта улицы Московская в поселке Вершина Нижнеудинского района Иркутской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Поселок Вершина находится недалеко от города Нижнеудинск, на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», соединяющей Новосибирск с Иркутском. Главная дорога поселка – двухполосная улица Московская, разрешенная скорость передвижения по которой составляет 40 км в час.

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого проверила Главгосэкспертиза России, планируется капитальный ремонт улицы на протяжении 1134 м. В ходе работ здесь заменят дорожную одежду на однослойное покрытие из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона. Также планируется укрепление дорожных откосов, установка пешеходного ограждения, искусственного электроосвещения и дорожных знаков на металлических стойках. Кроме того, на участке оборудуют пешеходные переходы и две автобусные остановки. На всем протяжении трассы с двух ее сторон проложат тротуары, в ходе обустройства которых применят и специальные средства для движения людей с ограниченными физическими возможностями.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств местного бюджета. Проектную документацию подготовило ООО «СметаПлюс».

Фото: posibiri.ru