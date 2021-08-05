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"Дебиторку" завода "Кавказкабель" в КБР не продали за 687 млн рублей

Дебиторку завода Кавказкабель в КБР не продали за 687 млн рублей

5 августа 2021, 16:00
Рубрика: Компании
Метки: БАНКРОТСТВО, ТОРГИ, КАВКАЗКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: РБК

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Дебиторская задолженность завода АО «Кабельный завод «Кавказкабель» в Кабардино-Балкарии не ушла с торгов из-за отсутствия заявок на участие. Об этом сообщается в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Как сообщал РБК Кавказ, на аукцион выставляли шесть лотов общей стоимостью 687,7 млн рублей. В них вошли права требования на краткосрочные долговые обязательства к ООО «НКПС» (256,8 тыс. рублей), ООО «ПКФ «Морозко» (297,5 тыс. рублей), ООО ППК «Энерготранс» (418,9 тыс. рублей), ООО «ВЛПК» (87,1 млн рублей), ООО «Элита» (117,4 млн рублей) и ООО «ЮниМет» (482,2 млн рублей).

По данным сервиса РБК Компании, АО «Кабельный завод «Кавказкабель» было зарегистрировано в Кабардино-Балкарии в 1998 году. Основной вид деятельности — производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования. Выручка предприятия за 2020 год составила 11,8 млн рублей. Убыток сложился в размере 77,7 млн рублей. Учредителем организации значится ООО «Франкард».

Иск о банкротстве компании в 2017 году подал «СБК Уран». Размер исковых требований превышал 71 млн рублей. Предприятие было признано банкротом в ноябре 2017 года. В настоящее время оно находится в стадии ликвидации.

Как сообщал РБК Кавказ, ранее торги по продаже имущества АО «Кабельный завод «Кавказкабель» в Кабардино-Балкарии не состоялись из-за отсутствия заявок на участие.
 

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Источник: РБК

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