Одобрен проект по техническому перевооружению и расширению производственных площадей на Костромском судомеханическом заводе. В программу модернизации компания вложит 117 млн рублей.

На сегодняшний день предприятие выпускает более 50 видов водометных катеров различного назначения. К ним относятся служебные, прогулочные, пассажирские, скоростные, пожарные, буксирные, часть из которых поставляется в подразделения ФСБ, МВД, МЧС, специальные и спасательные службы, а также для Министерства обороны. Однако расширение и техническое перевооружение предприятия позволят освоить выпуск новых видов судов.

К примеру на заводе смогут производить многофункциональные модульные катера. Они состоят из трех частей, из которых судно формируется подобно конструктору под потребности заказчика. На катер также можно установить различные модули: грузовой, блок для ликвидации аварийных разливов нефти, медицинский, противопожарный, представительский, штабной, пассажирский.

Для реализации таких судов необходима модернизация предприятия. Проект предполагает реконструкцию действующих и строительство новых цехов, приобретение современного оборудования. На это потребуются вложения в размере 117 миллионов рублей.

Обласной совет по привлечению инвестиций поддержал проект Костромского судомеханического завода, предприятию будут предоставлены налоговые льготы.