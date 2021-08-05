В рамках выполнения ремонтной программы энергетики «Россети Северный Кавказ» продолжают реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня надежности работы объектов электросетевого комплекса.

Значительное внимание уделяется ремонтам основной питающей сети 35-110 кВ и распределительных сетей 0,4-6-10 кВ. За указанный период в зоне ответственности филиала «Ставропольэнерго» на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) напряжением 0,4-10 кВ выполнен ремонт 519 км трассы и 89 км трассы на ВЛ 35-110 кВ.

Энергетиками филиала проведена замена 233 км провода, что на 85% превысило плановый показатель. Специалисты также заменили 6,7 тысячи изоляторов (при плане порядка 4,5 тысячи). Установлено и усилено почти 1 тыс. опор (превышение плана на 88 %). В целом в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Ставропольэнерго» ремонт высоковольтных линий составил 608 км или 114 % от запланированных объемов работ на первое полугодие.

Традиционно в числе приоритетных направлений - ремонт подстанционного оборудования. За первое полугодие 2021 года энергокомпанией на Ставрополье выполнен средний и капитальный ремонт 19 трансформаторов 6-110 кВ, отремонтировано 250 выключателей и 380 разъединителей 6-110 киловольт (кВ).

Успешно проведен ремонт 178 силовых трансформаторов на трансформаторных подстанциях 6/10-0,4 кВ. В целом ремонт трансформаторных подстанций 6/10-0,4 кВ составил 707 единиц (при плане - 663).

Особое значение энергетики придают обеспечению безопасности трасс воздушных линий электропередачи (ЛЭП). За 6 месяцев 2021 года специалистами расчищено от древесной растительности и подлеска более 77 гектаров трасс ВЛ 0,4 - 110 кВ.

Большинство ремонтных работ выполняются хозяйственным способом.