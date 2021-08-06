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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков и генеральный директор "Россети Центр" Игорь Маковский обсудили перспективы сотрудничества в сфере информационных технологий

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков и генеральный директор Россети Центр Игорь Маковский обсудили перспективы сотрудничества в сфере информационных технологий

6 августа 2021, 16:00
Рубрика: Встречи
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, БЕЛГОРОДЭНЕРГО, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, IT
Отрасль: Электроэнергетика IT 
Источник: Россети Центр

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Многофункциональный информационно-технологический центр компании «Россети Центр» - «Белгородэнерго» может стать новой региональной площадкой, ресурсы которой будут использованы в интересах жителей Белгородской области.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выразил заинтересованность в сотрудничестве и подчеркнул, что видит в компании «Россети Центр» надёжного партнёра.

«При создании нашего ситуационного регионального центра мы можем использовать наработки наших коллег из Россетей. Мы бы хотели сегодня объединить наши усилия, чтобы качественно выполнять обязательства перед белгородцами. Сейчас у нас есть проблемы с аналитической работой. Мы рассматриваем Россети как надёжного партнёра. У нас есть все необходимые ресурсы. Осталось только обменяться недостающими технологиями. Мы можем использовать такую аналитику для каждой сферы жизнедеятельности: здравоохранение, ЖКХ, образование, строительство», - сказал Вячеслав Гладков.

В свою очередь Игорь Маковский выразил готовность к сотрудничеству.

«Наша компания имеет уникальный опыт и высокотехнологичную базу, которую можно использовать не только в сфере надежного энергоснабжения жителей и предприятий Белгородской области. Сотрудники «Россети Центр» обладают высокими компетенциями в сборе и анализе большого количества информации. Реализация соглашения позволит органам исполнительной власти региона более оперативно реагировать на обращения жителей и прогнозировать возникновение проблемных вопросов», - отметил генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Напомним, что Соглашение о создании регионального ситуационного центра было подписано на полях Петербургского международного экономического форума 3 июня.

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Источник: Россети Центр

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