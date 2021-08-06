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Алюминий для нацпроектов:соглашение АЭК и Русал. Продолжение Эксперт.Аналитики
6 августа 2021, 13:00
Рубрика: Компании
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
В стенах Союза «Орловская Торгово-промышленная палата» состоялось открытие и презентация проекта - Клуб главных инженеров. Мероприятие посетил генеральный директор Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Сергей Кутенев.
Темой первого заседания Клуба стало: «Энергосбережение и энергоаудит промышленных предприятий». На мероприятии члены Клуба знакомились друг с другом, с техническими новинками, инновационными продуктами, делились опытом, обсуждали проблемы, вырабатывали пути их решения.
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