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Клуб главных инженеров

В стенах Союза «Орловская Торгово-промышленная палата» состоялось открытие и презентация проекта - Клуб главных инженеров. Мероприятие посетил генеральный директор Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Сергей Кутенев.

Темой первого заседания Клуба стало: «Энергосбережение и энергоаудит промышленных предприятий». На мероприятии члены Клуба знакомились друг с другом, с техническими новинками, инновационными продуктами, делились опытом, обсуждали проблемы, вырабатывали пути их решения.

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Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

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