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Рабочая поездка Александра Новака в Севастополь

Рабочая поездка Александра Новака в Севастополь

6 августа 2021, 15:00
Рубрика: Встречи
Метки: ГАЗИФИКАЦИЯ, АЛЕКСАНДР НОВАК, КРЫМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Строительство 
Источник: government.ru

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В ходе рабочей поездки вице-премьер провёл совещание по газификации Севастополя, а также встретился с губернатором Михаилом Развожаевым.

В ходе совещания о газификации Севастополя вице-премьер обсудил с руководством региона текущую работу по газификации, а также исполнение поручений Президента России Владимира Путина в части догазификации уже подключённых к трубопроводам населённых пунктов до конца 2022 года. В настоящий момент Правительство продолжает работу по подготовке необходимой правовой базы, отметил Заместитель Председателя Правительства.

«Обращаю внимание, что все средства по договорам, которые были заключены после 21 апреля по старым правилам о подведении газа к участку, могут быть возвращены по заявке гражданина. Эти средства также должны войти в общий объём необходимого финансирования. Сейчас работают федеральный и региональные штабы по газификации, рассматривающие все возникающие вопросы по заявочной кампании, производственной работе, оказывающие поддержку гражданам по приобретению внутридомового оборудования, то есть отвечающие за комплексную услугу по проведению газа внутри участка», – сообщил вице-премьер.

Также в ходе рабочей поездки Александр Новак провёл двустороннюю встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, с которым обсудил перспективы развития ТЭК города.

«Севастополь сегодня активно развивается, поэтому вопросы энергетической инфраструктуры приобретают особое значение для развития экономики, улучшения качества жизни людей. Одна из наших задач, которую поставил Президент России, – обеспечить бесплатную догазификацию домовладений до конца 2022 года. В этой связи по каждому населённому пункту необходимо составить план-график подключения, чтобы люди, которые подают заявки на газификацию, понимали, в какие сроки им будет подведён газ. Что касается электроэнергетики, то в последние годы в регионе была построена масштабная инфраструктура, которая сегодня удовлетворяет потребностям энергоснабжения. Здесь важно обращать внимание на улучшение качества подключения новых потребителей. По всем этим вопросам готов оказать необходимую поддержку со стороны Правительства России», – подчеркнул Александр Новак.

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Источник: government.ru

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