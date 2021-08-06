«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения лесопромышленного комбината в Советском районе ХМАО-Югры. Специалисты за месяц провели плановые работы на подстанции 110 кВ «Самза». Комплекс мероприятий подготовил энергообъект к работе в зимний период, а также к перспективам увеличения нагрузки, связанным с развитием лесопромышленных объектов региона.

В июле энергетики провели техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики, выполнили ремонт разъединителей, масляных выключателей, измерительных трансформаторов и других подстанционных элементов. Завершением работ стали комплексные испытания всего оборудования, в том числе силовых трансформаторов, ограничителей перенапряжения и конденсаторов связи.

Подстанция «Самза» питает объекты нефтедобычи и одноименный лесопромышленный комбинат, выпускающий в год до 12 тысяч кубических метров готовой древесной продукции.

«Лесопромышленный комбинат «Самза» является одним из градообразующих предприятий Советского района. Мы обеспечиваем рабочие места большинству населения муниципалитета. Бесперебойная работа нашего предприятия во многом зависит от качественного и надёжного электроснабжения, которое мы получаем всегда на стабильно высоком уровне благодаря компании «Россети Тюмень», – прокомментировал Дмитрий Кириллов, генеральный директор ЛПК «Самза».

Надежное электроснабжение от энергообъектов «Россети Тюмень» позволяет лесопромышленникам планировать увеличение мощности комбината: в перспективе предприятие установит дополнительное энергоемкое оборудование для вторичной переработки щепы и опилок.