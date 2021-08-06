Утвержден новый состав Научно-технического совета ПАО "Россети"

В состав совета вошли представители Министерства энергетики РФ, Российской академии наук, руководителей, ведущих ученых и сотрудников научно-исследовательских, проектных организаций и образовательных учреждений, компаний электросетевого комплекса, в т.ч. группы «Россети».

Председателем совета назначен ректор Московского энергетического института (МЭИ) Николай Рогалев. Его заместителями – член-корреспондент РАН, директор Международного института энергетической политики и дипломатии при МГИМО Валерий Салыгин, вице-президент, председатель комиссии по импортозамещению «Опора России» Валерий Шагаев и первый заместитель Генерального директора – главный инженер «Россети» Андрей Майоров.

Научно-технический совет является совещательным коллегиальным органом ПАО «Россети», созданным с целью выработки предложений и рекомендаций по вопросам, связанным с формированием и реализацией научно-технической и инновационной политики в группе компаний Россети, а также для формирования экспертной позиции по вопросам, затрагивающим научно-техническую проблематику отрасли.