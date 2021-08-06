 
Персоны

Утвержден новый состав Научно-технического совета ПАО "Россети"

Утвержден новый состав Научно-технического совета ПАО Россети

6 августа 2021, 17:45
Рубрика: Персоны
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
202

В состав совета вошли представители Министерства энергетики РФ, Российской академии наук, руководителей, ведущих ученых и сотрудников научно-исследовательских, проектных организаций и образовательных учреждений, компаний электросетевого комплекса, в т.ч. группы «Россети».

Председателем совета назначен ректор Московского энергетического института (МЭИ) Николай Рогалев. Его заместителями – член-корреспондент РАН, директор Международного института энергетической политики и дипломатии при МГИМО Валерий Салыгин, вице-президент, председатель комиссии по импортозамещению «Опора России» Валерий Шагаев и первый заместитель Генерального директора – главный инженер «Россети» Андрей Майоров.

Научно-технический совет является совещательным коллегиальным органом ПАО «Россети», созданным с целью выработки предложений и рекомендаций по вопросам, связанным с формированием и реализацией научно-технической и инновационной политики в группе компаний Россети, а также для формирования экспертной позиции по вопросам, затрагивающим научно-техническую проблематику отрасли.

С более подробной информацией о составе и работе совета можно ознакомиться здесь: https://www.rosseti.ru/investment/sovet/

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ПАО "Россети"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Персоны
В Топливной компании ТВЭЛ назначены новые руководители трех предприятий 03.08.2021
В Топливной компании ТВЭЛ назначены новые руководители трех предприятий
Николай Шульгинов переизбран председателем совета директоров 02.08.2021
Николай Шульгинов переизбран председателем совета директоров "Системного оператора"
Юрий Трутнев избран Председателем Совета директоров РусГидро 02.08.2021
Юрий Трутнев избран Председателем Совета директоров РусГидро
Новак считает адекватным решение ОПЕК+ о наращивании добычи на 0,4 млн б/с в месяц 30.07.2021
Новак считает адекватным решение ОПЕК+ о наращивании добычи на 0,4 млн б/с в месяц
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live - Кабельный криминал. Эфир от 06.08.2021
+