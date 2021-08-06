 
Инвестиции (проекты)

В Ростовской области в ближайшие 4 года газифицируют более 200 населенных пунктов

В Ростовской области в ближайшие 4 года газифицируют более 200 населенных пунктов

6 августа 2021, 15:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГАЗИФИКАЦИЯ, ГАЗПРОМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Строительство 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
248

Более 200 населенных пунктов Ростовской области газифицируют в рамках программы развития газоснабжения региона в ближайшие четыре года. Об этом в пятницу на церемонии пуска газа в хуторе Сухой Пролетарского района сообщил генеральный директор компании "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

В августе 2020 года председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Ростовской области Василий Голубев подписали программу развития газоснабжения региона на ближайшие пять лет. Общий объем инвестиций составит более 21 млрд рублей.

"Мы должны в ближайшие четыре года 212 новых населенных пунктов подключить к природному газу. Это при том, что уровень газификации очень высокий. Хутор Сухой, хутор Наумовский - из этого списка", - сказал Густов.

Гендиректор "Газпром межрегионгаз" добавил, что продолжается работа по подключению домов уже газифицированных населенных пунктов Ростовской области. Таких домовладений, по данным компании, 149 тыс.

Согласно утвержденной программе, "Газпром" направит средства на строительство газопроводов-отводов и межпоселковых газопроводов общей протяженностью 1,19 тыс. км, 12 газораспределительных станций (ГРС), а также реконструкцию и техническое перевооружение еще девяти ГРС.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Орлов подписал постановление о строительстве Александровского бульвара и реконструкции Новокольцовск... 06.08.2021
Орлов подписал постановление о строительстве Александровского бульвара и реконструкции Новокольцовск...
На Костромской ГРЭС полностью откажутся от мазута 06.08.2021
На Костромской ГРЭС полностью откажутся от мазута
В федеральный реестр включены три индустриальных парка общей площадью свыше 1200 гектар 06.08.2021
В федеральный реестр включены три индустриальных парка общей площадью свыше 1200 гектар
В Карачаево-Черкесии догазифицируют более 5,6 тыс. домовладений к 2023 году 06.08.2021
В Карачаево-Черкесии догазифицируют более 5,6 тыс. домовладений к 2023 году
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live - Кабельный криминал. Эфир от 06.08.2021
+