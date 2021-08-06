Более 200 населенных пунктов Ростовской области газифицируют в рамках программы развития газоснабжения региона в ближайшие четыре года. Об этом в пятницу на церемонии пуска газа в хуторе Сухой Пролетарского района сообщил генеральный директор компании "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

В августе 2020 года председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Ростовской области Василий Голубев подписали программу развития газоснабжения региона на ближайшие пять лет. Общий объем инвестиций составит более 21 млрд рублей.

"Мы должны в ближайшие четыре года 212 новых населенных пунктов подключить к природному газу. Это при том, что уровень газификации очень высокий. Хутор Сухой, хутор Наумовский - из этого списка", - сказал Густов.

Гендиректор "Газпром межрегионгаз" добавил, что продолжается работа по подключению домов уже газифицированных населенных пунктов Ростовской области. Таких домовладений, по данным компании, 149 тыс.

Согласно утвержденной программе, "Газпром" направит средства на строительство газопроводов-отводов и межпоселковых газопроводов общей протяженностью 1,19 тыс. км, 12 газораспределительных станций (ГРС), а также реконструкцию и техническое перевооружение еще девяти ГРС.