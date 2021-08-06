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Орлов подписал постановление о строительстве Александровского бульвара и реконструкции Новокольцовской

Орлов подписал постановление о строительстве Александровского бульвара и реконструкции Новокольцовской

6 августа 2021, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Коммерсантъ

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Фото: администрация Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановления о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на реконструкцию и строительство улично-дорожной сети, в рамках подготовки к летней Универсиаде-2023.

Один из документов касается строительства Александровского бульвара, от улицы Центральной до автодороги Екатеринбург – Кольцово. В документе указано, что предельный объем средств на оплату долгосрочного муниципального контракта составляет 701 млн руб. Предельный срок выполнения работ — 31 декабря 2024 года. Так, в 2021 году из бюджета Свердловской области должны выделить 212 млн руб. и 23,5 млн руб. из городского. В 2022 году средства выделять не планируют, в 2023 году 18,1 млн руб. выделят из областного бюджета и 24,8 млн руб. — из бюджета Екатеринбурга. В 2024 году планируется выделение еще 322,3 млн руб. из городского бюджета.

В другом постановление говорится о строительстве очистных сооружений дождевой канализации, реконструкции улицы Новокольцовской от Сибирского тракта до Александровского бульвара. В документе указано, что выполнение работ позволит обеспечить доступность спортивных и рекреационных объектов для участников и зрителей Универсиады-2023, но предельный срок выполнения работ — 31 декабря 2024 года.

На эти работы запланировано 631,2 млн руб. В 2021 году должны выделить 311,91 млн руб. из средств бюджета Свердловской области и 45,9 млн руб. — за счет средств бюджета Екатеринбурга. В 2022 году — 55,1 млн руб. из областного бюджета и 22,6 млн руб. из городского. В 2023 году — 79,6 млн руб. из бюджета региона и 8,7 млн руб. из городского. На 2024 год запланировано 107,3 млн руб. за счет средств бюджета Екатеринбурга.

Напомним, улицу Новокольцовскую и Александровский бульвар (сейчас по две полосы) планируют расширить до четырех полос.

XXXII Всемирные летние студенческие игры (Универсиада-2023) пройдут в Екатеринбурге с 7 по 19 августа 2023 года. Спортивная программа будет включать соревнования по 18 видам спорта с розыгрышем 247 комплектов медалей. Соревнования пройдут на площадках Ледовой арены УГМК, «Екатеринбург Арены», «Екатеринбург-Экспо», стадиона УрФУ, КРК «Уралец», а также во Дворце дзюдо, Дворце водных видов спорта и академии волейбола имени Николая Карполя, которые будут построены специально для Универсиады. По прогнозам областных властей, Универсиаду посетят 797,5 тыс. человек.

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Источник: Коммерсантъ

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