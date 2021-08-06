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Правительство утвердило правила предоставления господдержки на строительство университетских кампусов

Правительство утвердило правила предоставления господдержки на строительство университетских кампусов

6 августа 2021, 14:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: КАБМИН, НАЦПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство 
Источник: government.ru

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Работа ведётся в рамках национального проекта «Наука и университеты».

По поручению Президента к 2030 году в стране будет создана целая сеть современных университетских кампусов. Правила предоставления федерального финансирования на эти цели утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Кампусы нового формата будут представлять собой многофункциональные пространства с коворкингами, учебными аудиториями, технопарками, спортивными сооружениями, библиотеками, местами для проживания студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. Создание таких студгородков не только даст дополнительные возможности для повышения уровня научно-исследовательской работы и качества образования, но также будет способствовать развитию прилегающих к кампусу территорий, обеспечит культурное взаимодействие городской и университетской среды.

В федеральном бюджете на строительство кампусов уже предусмотрено более 36 млрд рублей. Остальная часть средств будет инвестирована бизнесом и самим регионом. Взаимодействие с инвесторами будет строиться по модели государственно-частного партнёрства или на основании концессионных соглашений. Таким образом, бизнес получит возможность стабильного дохода и возврата инвестиций за счёт участия в управлении созданной инфраструктурой, а регионы повысят уровень создаваемых студгородков.

Инициаторами проектов по созданию кампусов выступят регионы вместе с вузами. Отбирать их проекты будет межведомственная рабочая группа, которую сформирует Минобрнауки. Претендентам на господдержку предстоит подтвердить возможность реализации своих проектов по модели государственно-частного партнёрства, а также продемонстрировать научный и образовательный потенциал региона.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров», который входит в национальный проект «Наука и университеты».

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Источник: government.ru

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