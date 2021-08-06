Энергетики филиала компании «Россети Кубань» – Юго-Западные электрические сети выполнили 95% запланированных на текущий год технических мероприятий на объектах электросетевого комплекса. Реализация ремонтной программы филиала позволит повысить надежность энергоснабжения жителей пригорода Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Крымского и Абинского районов.

Энергетиками проведен комплексный ремонт пяти важных питающих центров –подстанций напряжением 35-110 кВ, отремонтированы силовые трансформаторы, масляные выключатели, заменено морально устаревшее подстанционное оборудование на современное отечественное.

Капитально отремонтированы линии электропередачи 35-110 кВ общей протяженностью более 83 тыс. км. На ЛЭП заменено свыше 4 тыс. изоляторов. Для предупреждения нарушений энергоснабжения в период неблагоприятных погодных явлений от древесно-кустарниковой растительности расчищено более 55 га трасс охранных зон. Также была проведена замена 14 дефектных опор и 17,5 км грозозащитного троса.

На высоковольтных линиях электропередачи сотрудники установили 39 птицезащитных устройств (ПЗУ), которые защищают птиц от поражения электрическим током. Вместе с важной экологической функцией ПЗУ предупреждают загрязнение гирлянд изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц и снижают вероятность отключения ЛЭП при столкновении пернатых с проводами.