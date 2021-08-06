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Юго-Западный филиал "Россети Кубань" выполнил 95% мероприятий по ремонту высоковольтных подстанций и ЛЭП

Юго-Западный филиал Россети Кубань выполнил 95% мероприятий по ремонту высоковольтных подстанций и ЛЭП

6 августа 2021, 16:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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Энергетики филиала компании «Россети Кубань» – Юго-Западные электрические сети выполнили 95% запланированных на текущий год технических мероприятий на объектах электросетевого комплекса. Реализация ремонтной программы филиала позволит повысить надежность энергоснабжения жителей пригорода Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Крымского и Абинского районов.

Энергетиками проведен комплексный ремонт пяти важных питающих центров –подстанций напряжением 35-110 кВ, отремонтированы силовые трансформаторы, масляные выключатели, заменено морально устаревшее подстанционное оборудование на современное отечественное.

Капитально отремонтированы линии электропередачи 35-110 кВ общей протяженностью более 83 тыс. км. На ЛЭП заменено свыше 4 тыс. изоляторов. Для предупреждения нарушений энергоснабжения в период неблагоприятных погодных явлений от древесно-кустарниковой растительности расчищено более 55 га трасс охранных зон. Также была проведена замена 14 дефектных опор и 17,5 км грозозащитного троса.

На высоковольтных линиях электропередачи сотрудники установили 39 птицезащитных устройств (ПЗУ), которые защищают птиц от поражения электрическим током. Вместе с важной экологической функцией ПЗУ предупреждают загрязнение гирлянд изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц и снижают вероятность отключения ЛЭП при столкновении пернатых с проводами.

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Источник: Россети Кубань

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