АО «Мособлэнерго» в текущем году планирует повысить надежность электроснабжения поселка Шувое в городском округе Егорьевск. Для этого проведется ремонт и реконструкция на энергообъектах в рамках соответствующих программ, реализуемых компанией.

По программе капитального ремонта для повышения надежности электроснабжения поселка, АО «Мособлэнерго» планирует заменить участки воздушной линии 0,4 кВ, расположенные на ул. Ленинская и ул. Коммунистическая. В рамках мероприятий будет произведена замена деревянных опор и неизолированного провода на современные железобетонные опоры и самонесущий изолированный провод (СИП).

Проведённые работы повысят качество передачи электроэнергии для 2600 жителей посёлка.