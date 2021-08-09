 
Модернизация

АО "Мособлэнерго" повысит надежность электроснабжения поселка Шувое

АО Мособлэнерго повысит надежность электроснабжения поселка Шувое

9 августа 2021, 12:15
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» в текущем году планирует повысить надежность электроснабжения поселка Шувое в городском округе Егорьевск. Для этого проведется ремонт и реконструкция на энергообъектах в рамках соответствующих программ, реализуемых компанией.

По программе капитального ремонта для повышения надежности электроснабжения поселка, АО «Мособлэнерго» планирует заменить участки воздушной линии 0,4 кВ, расположенные на ул. Ленинская и ул. Коммунистическая. В рамках мероприятий будет произведена замена деревянных опор и неизолированного провода на современные железобетонные опоры и самонесущий изолированный провод (СИП).

Проведённые работы повысят качество передачи электроэнергии для 2600 жителей посёлка.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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