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Энергетики филиала "Россети Урал" - "Челябэнерго" обеспечили электроснабжение асфальтобетонного завода в Симе

Энергетики филиала Россети Урал - Челябэнерго обеспечили электроснабжение асфальтобетонного завода в Симе

9 августа 2021, 11:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ЧЕЛЯБЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Урал

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Специалисты «Россети Урал» подключили к электрическим сетям компании новую производственную площадку асфальтобетонного завода (АБЗ) ООО «Дортрансстрой» в городе Сим Ашинского района Челябинской области.

Энергетики Златоустовских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» произвели реконструкцию и модернизацию существующей сети и построили распределительную инфраструктуру классом напряжения 6 кВ (киловольт). Необходимо отметить, что электросетевой комплекс был передан в аренду компании «Россети Урал» после банкротства недобросовестной территориальной сетевой организации. В ходе работ энергетики установили 10 новых опор на воздушной линии электропередачи (ВЛ) 6 кВ в арендованных сетях и заменили более 500 метров провода, который находился в непригодном для эксплуатации состоянии, и обеспечили расчистку около 2 000 метров просеки линии электропередачи, также находившейся в неудовлетворительном состоянии после прежнего собственника.

Специалисты Златоустовских электросетей произвели также монтаж новой бетонной опоры с разъединителем и установку прибора учета электроэнергии. Присоединенная мощность составила 665 кВт (киловатт). Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению новых потребителей к электросетям филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».

Подключение и ввод в эксплуатацию новой производственной площадки имеет стратегическое значение для развития города Сим Ашинского района Челябинской области с населением порядка 12 500 человек. АБЗ ООО «Дортрансстрой» обеспечивает необходимыми материалами строительство нового четырехполосного участка федеральной автотрассы М-5 «Урал» и двух эстакад, в том числе, через реку Сим. Проект реконструкции участка трассы рассчитан на пять с половиной лет — с 2019 до 2024 гг.

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Источник: Россети Урал

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