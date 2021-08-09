Группа Legrand объявила о своих целях устойчивого развития в сфере экологии на ближайший год. Главная из них – следование принципам экономики замкнутого цикла, которая заключается в трех важных составляющих. Первая: Группа стремится применять принципы цикличной экономики на всех этапах разработки продуктов. Вторая: отметить 2/3 изделий сертифицированными экологическими декларациями. Третья: утилизировать 90% отходов на производстве.

Принципы экономики замкнутого цикла заключаются в переходе от линейной модели потребления, при которой происходит неконтролируемое использование ресурсов производства и частично неправильная утилизация отходов, к циклическому подходу. Он основан на более рациональном использовании природных ресурсов и на комплексной переработке отходов. Такие отходы в дальнейшем пойдут на производственные цели компании.

Экодизайн Legrand направлен на снижение воздействия производства и выпущенных технических устройств на окружающую среду. Это происходит за счет правильного отбора сырья и оптимизации логистики. Например, новые трансформаторы Legrand Green T.HE имеют сниженные на 10% потери холостого хода. Новая конструкция также уменьшила шумовое загрязнение за счет снижения уровня шума при работе. Такие трансформаторы обеспечивают значительное снижение энергопотребления и, как следствие, сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу. По истечении срока службы трансформатора Green T.HE все его элементы конструкции можно переработать или утилизировать в соответствии с экологическим профилем продукта.

Экологический дизайн также распространяется и на упаковку. Группа использует картон с высокой степенью переработки, струйную печать на водной основе, акриловый клей, который выделяет меньше ЛОС, и т.д. Эта инициатива также уменьшает количество упаковки.

Компании, входящие в Группу, на которые также распространяется действие нормативных актов об опасных материалах, проводят исследования. Они направлены на то, чтобы убедиться, что продукция Группы Legrand полностью безопасна. Так, коробка «wrap easy», разработанная Bticino (бренд Группы Legrand), получила экологическую награду в Италии в категории «Окружающая среда».

За счет развития способов утилизации Группа Legrand также ограничивает производство промышленных отходов и сокращает их негативное внешнее воздействие. Доля образующегося мусора, которая передается компаниям по преобразованию отходов в энергию, является ключевым показателем эффективности Legrand в этой области.

Более 2000 наименований Группы имеют экологический профиль (PEP). 200 из них было разработано в 2020 году, а количество реализации таких продуктов достигло 67% за прошедший год. «Зеленые» инициативы компании увеличат к 2022 году не только эти показатели, но и другие не менее важные факторы, которые помогут сдвинуть стрелки «климатических часов».