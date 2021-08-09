Доклад Максима Третьякова
"Влияние глобального энергоперехода на потребление меди и алюминия”
9 августа 2021, 13:00
Рубрика: Компании
Метки: РЕЖКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: Режевской кабельный завод
В начале августа на предприятии «Режкабель» разработана и внедрена новая система хранения сопроводительной документации – информационная капсула для кабельного барабана.
Назначение
Информационная капсула представляет из себя полую ёмкость для хранения пакета документов. Основной целью капсулы является предотвращение любых механических повреждений сопроводительной документации к заказу.
Варианты крепления капсулы к кабельному барабану
1. При обшивки кабельного барабана полимерным материалом:
a. c внутренней стороны барабана (с помощью перфорированной ленты).
2. При сплошной обшивке кабельного барабана:
a. c внутренней стороны барабана;
b. c наружной стороны кабельного барабана.
В случае, если на внутренней стороне барабана недостаточно места, ввиду максимальной намотки кабеля, то капсула располагается с наружной стороны щеки барабана.
На каждый кабельный барабан предусмотрена индивидуальная капсула с пакетом документов.
Место расположения капсулы указано маркировкой «Документация» на наружной щеке барабана.
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