В начале августа на предприятии «Режкабель» разработана и внедрена новая система хранения сопроводительной документации – информационная капсула для кабельного барабана.

Назначение

Информационная капсула представляет из себя полую ёмкость для хранения пакета документов. Основной целью капсулы является предотвращение любых механических повреждений сопроводительной документации к заказу.

Варианты крепления капсулы к кабельному барабану

1. При обшивки кабельного барабана полимерным материалом:

a. c внутренней стороны барабана (с помощью перфорированной ленты).

2. При сплошной обшивке кабельного барабана:

a. c внутренней стороны барабана;

b. c наружной стороны кабельного барабана.

В случае, если на внутренней стороне барабана недостаточно места, ввиду максимальной намотки кабеля, то капсула располагается с наружной стороны щеки барабана.



На каждый кабельный барабан предусмотрена индивидуальная капсула с пакетом документов.

Место расположения капсулы указано маркировкой «Документация» на наружной щеке барабана.