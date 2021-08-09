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Информационная капсула для кабельного барабана

Информационная капсула для кабельного барабана

9 августа 2021, 13:00
Рубрика: Компании
Метки: РЕЖКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: Режевской кабельный завод

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В начале августа на предприятии «Режкабель» разработана и внедрена новая система хранения сопроводительной документации – информационная капсула для кабельного барабана.

Назначение

Информационная капсула представляет из себя полую ёмкость для хранения пакета документов. Основной целью капсулы является предотвращение любых механических повреждений сопроводительной документации к заказу.

Варианты крепления капсулы к кабельному барабану

1. При обшивки кабельного барабана полимерным материалом:
    a. c внутренней стороны барабана (с помощью перфорированной ленты).

2. При сплошной обшивке кабельного барабана:
   a. c внутренней стороны барабана;
   b. c наружной стороны кабельного барабана.

В случае, если на внутренней стороне барабана недостаточно места, ввиду максимальной намотки кабеля, то капсула располагается с наружной стороны щеки барабана.
 

На каждый кабельный барабан предусмотрена индивидуальная капсула с пакетом документов.
Место расположения капсулы указано маркировкой «Документация» на наружной щеке барабана.

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Источник: Режевской кабельный завод

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