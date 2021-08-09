Ирландский системный оператор EirGrid подал заявку на проектирование трансграничного высоковольтного соединения постоянного тока (hight-voltage direct current, HVDC) Celtic Interconnector между Ирландией и Францией в An Bord Pleanála – ирландский независимый регулятор, который принимает решения и выдает разрешения на проектирование крупных стратегических инфраструктурных объектов, в том числе тех, которые оказывают значительное воздействие на окружающую среду.

Проект HVDC соединения Celtic Interconnector напряжением ±320 кВ и пропускной способностью 700 МВт реализуется EirGrid совместно и французским системным оператором RTE. Протяженность HVDC соединения, которое свяжет электрические сети северо-западного побережья Франции (Бретань) и южного побережья Ирландии, составит 575 км, из которых приблизительно 500 км пройдет под водой.

Планируется, что точкой выхода соединения на берег на территории Ирландии станет пляж Клейкасл Бич (Claycastle Beach), расположенный недалеко от г. Югал (Youghal), в Восточном Корке*. Оттуда подземный кабель будет протянут до преобразовательной подстанции (ППС), которую планируется построить к востоку от населенного пункта Карригтохилл (Carrigtwohill). К национальной энергосистеме Ирландии Celtic Interconnector будет подключено на трансформаторной ПС Нокраха (Knockraha). An Bord Pleanála проанализирует технические характеристики проекта, включая точку выхода Celtic Interconnector на берег, трассу прокладки подземного кабеля, размещение площадки ППС, точку присоединения Celtic Interconnector к электрической сети, а также связанные с реализацией проекта технологические процессы.

В дополнение к заявке на проектирование Celtic Interconnector на суше была подана отдельная заявка на проектирование подводной части соединения в ирландской шельфовой зоне, которая рассматривается Департаментом жилищного строительства, местного самоуправления и наследия (Department of Housing, Local Government and Heritage).

По словам Майкла Махона – директора по инфраструктуре EirGrid, подача заявок на проектирование трансграничного соединения Celtic Interconnector является важной вехой реализации проекта. Сооружение Celtic Interconnector принесет ряд преимуществ энергосистеме Ирландии, включая повышение надежности электроснабжения ирландских потребителей за счет прямого соединения с энергосистемой Франции. Ввод Celtic Interconnector в промышленную эксплуатацию запланирован на 2026 г.

Информационно-аналитический ресурс Enegy News Line

* Графство на юге Ирландии.