На Новосибирской ГЭС пройдет реконструкция

Главгосэкспертиза России изучила результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки проекта на реконструкцию рисбермы здания Новосибирской гидроэлектростанции. По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение.

Новосибирская ГЭС, расположенная на реке Обь в 20 км от Новосибирска, была построена в 1950-х годах прошлого века. Будучи единственной гидроэлектростанцией на Оби, станция играет важную роль в работе энергосистемы областного центра, обеспечении надежного водоснабжения и работе речного транспорта. ГЭС регулирует уровень воды в Оби в соответствии с нуждами речного транспорта, рыбоводческого и ирригационного комплексов. Водные ресурсы водохранилища используются для обеспечения судоходства, водоснабжения, развития рыбного и сельского хозяйства. Вода также поступает для орошения Кулундинской степи и для подпитки озер Алтайского края и Новосибирской области.

Архитектурный комплекс Новосибирской ГЭС признан объектом культурного наследия, охраняемым государством. Собственник предприятия (за исключением судоходного шлюза) - компания «РусГидро». Работы по реконструкции рисбермы планируется проводить в рамках программы комплексной модернизации Новосибирской ГЭС.

В состав ГЭС входят левобережная земляная плотина, здание ГЭС, бетонная водосливная плотина, правобережная земляная плотина, однониточный трехкамерный судоходный шлюз и правобережная земляная напорная дамба. Общая протяженность подпорных сооружений гидроузла составляет 4830 м.

Инженерные изыскания, результаты которых одобрили эксперты Главгосэкспертизы России, проведены для дальнейшей разработки проектной документации на реконструкцию рисбермы здания ГЭС, выполненной из бетонных блоков.

В ходе инженерно-изыскательских работ подводные поверхности сооружения и рельеф примыкающих к нему участков русла обследованы, в том числе, гидроакустическим и визуальным методами, также выполнены водолазные работы и гидрографическая съемка.

Технический отчет по результатам инженерных изысканий подготовили в АО «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева», ООО «ЭСГ Проектно-изыскательские работы», ООО «Техстрой» и ОАО по проектированию и изысканиям объектов транспортного строительства «Сибгипротранс».

Застройщик - ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро».

Фото: photoalbum.rushydro.ru