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Первый Всероссийский слет электриков – конкурсы, призы и море полезной информации для профессионалов!

Первый Всероссийский слет электриков – конкурсы, призы и море полезной информации для профессионалов!

9 августа 2021, 09:48
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Новости компании

Всероссийский слет электриков, который прошел 4 августа в Экспоцентре, стал одним из самых ярких событий в электротехнической отрасли в 2021 году. Целый день общения профессионалов, мастер-классы и конкурсы, розыгрыши призов... И гвоздь мероприятия — баттл опытных электриков с победителями чемпионатов WorldSkills в компетенции «Электромонтаж». Кто выиграл? Читайте до конца — будете удивлены!

IEK GROUP являлась генеральным партнером Всероссийского слета электриков и представила на нем свои самые знаковые новинки 2020-2021 годов. Особый интерес у профессионалов вызвала линейка оборудования распределения электроэнергии ARMAT IEK®. После рассказа о ней мы предложили всем гостям записаться на тест новинки. И тут же выстроилась целая очередь желающих провести тест-драйв модульного оборудования ARMAT IEK®.

Гостей слета интересовало все в экспозиции IEK GROUP: пластиковые боксы и кабеленесущие системы, сборные электротехнические шкафы FORMAT IEK®, светотехническая продукция IEK Lighting®, оборудование автоматизации инженерных систем ONI® и продукция для IT-технологий ITK®.

Представленное на слете оборудование можно было не только посмотреть, но и опробовать в деле, а кое-что даже попытаться уничтожить. Мы предложили электрикам испытать гофрированную трубу IEK® на прочность и попробовать ее порвать. Что из этого вышло — смотрите на фотографиях.

Коллекция электротехнических инструментов IEK® привлекла гостей мероприятия, ведь профессиональные электрики без качественных дальномеров, пассатижей, отверток, стрипперов — как без рук. Инструменты тут же были опробованы на мастер-классе по сборке электрощитов, а часть экспозиции разошлась на подарки и призы.

Пока гости слета переходили от стенда к стенду и общались, на площадке, где соревновались представители WorldSkills Russia и электрики, разворачивалось настоящее шоу. Когда был анонсирован этот баттл, участники мероприятия и предположить не могли, что вызов им бросит пара 16-летних девушек. Аниса Джамолидинова и Евгения Ластовкина буквально накануне выиграли Евразийский чемпионат WorldSkills среди юниоров, а сейчас им предстояло сразиться со взрослыми профессионалами.

Гости слета поначалу отнеслись скептически: «Что там эти девочки смогут собрать?», но увидев, как они работают, резко их зауважали. Согласно конкурсному заданию, нужно было собрать сеть освещения из 3 светильников и запрограммировать реле, которое управляет сетью. В первом сете одна из команд опытных электриков была очень близка к победе! Но у девочек получилось аккуратнее, и они доказали своё мастерство. Поскольку оставались желающие посоревноваться с чемпионами WorldSkills, девушки провели еще один раунд и вновь победили — первыми справилась с заданием и зажгли свои светильники!

За работой участников баттла внимательно следили зрители и эксперты. Судьи отметили и другие команды, продемонстрировавшие отличный уровень электромонтажа — им были вручены призы.

Кстати, о подарках. На Всероссийском слете электриков IEK GROUP разыгрывала iPhone 12, умные часы Apple Watch и Яндекс.Станцию с голосовым помощником Алисой.

Чтобы участвовать в розыгрыше, нужно было попробовать свои силы в любом конкурсе или мастер-классе от нашей компании. А затем сфотографироваться и выложить снимок в соцсети с хэштегом #iekexpo.

Вручение призов стало отличным завершением мероприятия. Но выиграли в итоге все, ведь трудно переоценить такой насыщенный день, проведенный в кругу профессионалов-единомышленников.

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Источник: Группа компаний IEK

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