Ростех создаст единый центр по ремонту двигателей в Ленобласти

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха к 2025 году создаст в Гатчинском районе Ленинградской области сервисный центр по ремонту авиационных и индустриальных двигателей. Инвестиции в новое производство составят 600 млн рублей, будут созданы 60 рабочих мест. Общий экономический эффект от реализации проекта составит около 1,5 млрд рублей.

Для создания будущего центра специализации «Восстановление ДСЕ», который будет обеспечивать потребности сервиса и ремонта продукции ОДК, выбрано место на территории производственной площадки №3 АО «218 АРЗ» в поселке Войсковицы Гатчинского района Ленинградской области.

«Создание нового центра специализации ведется в рамках трансформации индустриальной модели ОДК. Создаваемое на площадке 218 АРЗ производство обеспечит ремонт всей продукции, которую корпорация планирует выпускать вплоть до 2030 года. Открытие центра позволит обеспечить целевую себестоимость ремонта двигателей и деталей, а также расширить номенклатуру восстановленных деталей – сборочных единиц (ДСЕ)», – сообщил заместитель генерального директора – управляющий директор ОАО «218 АРЗ» Дмитрий Виноградов.

Деятельность центра будет направлена на совершенствование ремонта авиационных и наземных газотурбинных двигателей, оказание услуг по разработке, апробированию и внедрению новых технологий ремонта ДСЕ, которые будут использоваться при ремонте двигателей на филиалах 218 АРЗ в Челябинске, Ейске и Арамиле.

При реализации проекта будет создан единый цифровой контур Центра специализаций с материнским предприятием 218 АРЗ и головным офисом ОДК. Все процессы производства и диагностика оборудования будут объединены на базе цифровых систем промышленной автоматизации, что позволит контролировать его деятельность в режиме онлайн.