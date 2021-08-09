РусГидро заключило с компанией «Трансэнергопром» договор о продаже 100-процентного пакета акций Чувашской энергосбытовой компании (ЧЭСК). Ранее прекращение участия в ЧЭСК и заключение договора купли-продажи одобрил Совет директоров РусГидро. По результатам независимой оценки стоимость пакета акций составила 300 млн рублей.

Сделка позволит РусГидро в значительной степени оптимизировать свои энергосбытовые активы. Помимо получения дохода от продажи, реализация сделки приведет к положительному финансово-экономическому эффекту для Группы: прекращению поручительств РусГидро по кредитам ЧЭСК и уменьшению долговых обязательств Группы на сумму до 1 500 млн рублей, исключению рисков дополнительного финансирования деятельности ЧЭСК в случае усиления неблагоприятных макроэкономических факторов и ухудшения платежной дисциплины потребителей.

ЧЭСК имеет статус гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Чувашской Республики. Компания входила в состав Группы РусГидро с 2008 года. За это время был реализован комплекс мероприятий по повышению ее финансово-экономической эффективности, в том числе за счет оптимизации операционных расходов и поэтапного перехода тарифообразования на модель «эталонного энергосбыта».

Однако хронические неплатежи ряда крупных потребителей региона и ухудшение платежной дисциплины не позволяли в долгосрочной перспективе обеспечивать стабильные целевые показатели деятельности с учетом высокой долговой нагрузки, которую РусГидро было вынуждено обеспечивать поручительствами перед кредитными организациями.

В связи с этим РусГидро было принято решение об оптимизации энергосбытового бизнеса путем продажи акций ЧЭСК в пользу стратегического инвестора – энергосбытовой компании «Трансэнергопром», которая предложила наилучшие условия сделки и имеет планы по расширению деятельности в Чувашской Республике.