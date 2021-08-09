Вопросы развития металлургических предприятий рассмотрены в ходе выездного совещания, в котором приняли участие заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев, представитель Минпромторга России, генеральный директор ФГУП «ЦНИИЧЕРМЕТ ИМ. И.П. Бардина» Виктор Семенов.

Участники совещания осмотрели ведущие производственные участки «Красного Октября» и Волжского трубного завода, рассмотрели с руководством предприятий вопросы модернизации площадок, освоения выпуска новой продукции. Также обсуждались вопросы развития рынка специальных сталей, текущей ситуации в металлургической отрасли России.

«Красный Октябрь» и Волжский трубный завод активно развивают сотрудничество с ФГУП «ЦНИИЧЕРМЕТ ИМ. И.П. БАРДИНА», с которым ранее подписали соглашения по разработке и освоению новых высокопрочных специальных марок сталей.

Металлургическая отрасль в Волгоградской области представлена мощными, крепкими предприятиями. Радует, что благодаря совместным усилиям региональных и федеральных властей сохранен и успешно развивается «Красный Октябрь», который сегодня занимает лидирующие позиции по производству нержавеющей стали. Это же направление получает новое звучание и на Волжском трубном заводе. Видно, что в регионе уделяют внимание расширению кооперационных связей, создают условия для успешной реализации промышленных инвестпроектов,

— отметил представитель Минпромторга России.

Волжский трубный завод также намерен развивать производство продукции из нержавеющей стали — в июле 2021 года предприятие подписало контракт по реализации инвестпроекта стоимостью 1,5 млрд рублей.

Металлургам предстоит модернизировать электросталеплавильный цех, что позволит повысить рентабельность производства труб из коррозионностойких марок стали, освоить выпуск новой продукции.

По итогам января-июня 2021 года металлурги Волгоградской области произвели более четверти от всей промышленной продукции региона, объем составил 97,7 млрд рублей. Отгрузка по сравнению с аналогичным периодом 2020-го выросла на 35%.

Развитие промышленности — одно из приоритетных направлений в работе, обозначенных губернатором Андреем Бочаровым. Начиная с 2014 года и заканчивая первым полугодием 2021-го в индустриальном секторе региона реализовано 87 инвестиционных проектов. В результате создано 23 новых промышленных производства и завершена модернизация 64 крупных участков. Совокупный объем инвестиций с начала инвестиционной фазы проектов составил более 216 млрд рублей. Создано более 7 тысяч новых рабочих мест.

Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» является одним из крупнейших производителей сортового и листового нержавеющего металлопроката в России. Его доля на российском рынке нержавеющей стали составляет 39%. В настоящее время волгоградские металлурги работают над расширением перечня выпускаемой продукции, в том числе за счет хромоникелевых сплавов с высоким содержанием никеля.