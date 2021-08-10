Допфинансирование из резервного фонда Правительства РФ будет направлено на ремонт двух крупных дорожных объектов – обхода города Оренбурга и трассы Бугуруслан – Абдулино.

Автодорога, соединяющая Абдулино и Бугуруслан, ремонтируется с 2019 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Магистраль является основной транспортной артерией для подъезда к 20 населенным пунктам Бугурусланского района и Абдулинского городского округа. Также по ней идет транзитный трафик от федеральной трассы Казань – Оренбург в сторону Самары, до границы с Казахстаном и в обратном направлении.

Уже выполнена почти половина от плана дорожного ремонта на 2021 год. Полностью уложен выравнивающий слой асфальтобетона, завершается укладка верхнего слоя. Ведутся работы по укреплению обочин, демонтажу старых барьерных ограждений, установке автопавильонов и водопропускных труб. Общая протяженность отремонтированного участка составит 41 километр. В результате трасса на всем ее протяжении – 86,5 км – будет приведена в нормативное состояние.

Обход города Оренбурга в поэтапном ремонте с 2018 года. Дорога стала по сути внутренней для Оренбурга и является альтернативным путем выезда на городскую улично-дорожную сеть для автомобилистов, которые проживают в микрорайонах Северного жилого массива. Кроме того, обходом г. Оренбурга пользуются жители многочисленных пригородных поселков, которые работают в городе.

Высокая интенсивность движения – почти 25 тыс. автомобилей в сутки – предопределяет повышенную нагрузку на дорогу и её эксплуатационный износ. Дополнительные средства позволят отремонтировать до уровня норматива более 8 км объездной дороги в городской черте областного центра, включая путепровод через железнодорожную ветку Оренбург – Орск.

Всего в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в Оренбургской области будет отремонтировано и капитально отремонтировано 278 км автодорог регионального и межмуниципального значения, более 63 км местных дорог.