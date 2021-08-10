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10 августа 2021, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство
Источник: ТАСС
Девелоперская группа "Эталон" приобрела земельный участок в центре Петербурга для строительства жилого комплекса премиум-класса. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Группа "Эталон" объявляет о приобретении земельного участка в Петроградском районе Санкт-Петербурга для строительства жилого комплекса премиум-класса. Ожидаемая продаваемая площадь проекта составит 63 тыс. кв. м. <…> Группа планирует открыть продажи в 2023 году и полностью завершить строительство жилого комплекса к 2026 году", - говорится в сообщении.
Ранее в этом году компания приобрела участок в Пушкинском районе Петербурга. Всего с начала года она купила новые проекты с общей реализуемой площадью 209 тыс. кв. м. В рамках реализации стратегии развития бизнеса группа планирует до конца 2021 года пополнить портфель еще несколькими проектами в Санкт-Петербурге и Московском регионе.
Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. С момента создания компания ввела в эксплуатацию 7,5 млн кв. м.
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