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Энергетики ДРСК готовятся к проведению Восточного экономического форума

Энергетики ДРСК готовятся к проведению Восточного экономического форума

10 августа 2021, 11:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ДРСК, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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Cпециалисты Приморских электрических сетей (филиал АО «Дальневосточная распределительная компания», входит в Группу РусГидро) завершают проверку и подготовку оборудования, которое обеспечит надёжное энергоснабжение объектов Восточного экономического форума на о. Русский, который пройдет 2-4 сентября.

В настоящее время энергетики завершают подготовку оборудования, которое будет задействовано в обеспечении электроэнергией площадок ВЭФ. Для этого на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) специалисты компании провели ряд подготовительных и организационно-технических мероприятий.

Помимо основной площадки форума, кампуса ДВФУ, под контролем энергетиков находятся и такие объекты жизнеобеспечения города, как морской и железнодорожный вокзалы, международный аэропорт Владивостока, а также отели и гостиницы.

За три дня до начала форума на энергообъектах приморского филиала ДРСК будет введён режим «технологической тишины» - энергетики приостановят выполнение всех ремонтных работ в сетях. На ключевых энергообъектах во время проведения ВЭФ будет организовано круглосуточное дежурство руководителей, оперативного и ремонтного персонала.

Напомним, что филиал «Приморские электрические сети» обеспечивает техническую работу по электроснабжению ВЭФ с 2015 года, когда во Владивостоке он состоялся впервые. Основные мероприятия экономического форума проходят на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский (г. Владивосток, п. Аякс).

ВЭФ – ежегодный форум проводится с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развитие экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также на мероприятии обсуждаются внутренние вопросы, касающиеся развития Дальнего Востока.

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Источник: ПАО "РусГидро"

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