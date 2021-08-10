Ключевые цели программы – ускорение развития участников, подготовка к будущим задачам, вызовам и карьерным переходам. Традиционно наставниками «Лидеров России» становятся топ-менеджеры ведущих компаний и выдающиеся государственные деятели. Соискатели получают уникальный опыт профессиональных консультаций для успешного роста.

Андрей Рюмин будет работать с суперфиналистами конкурса – участниками, которые добились наилучших результатов на предыдущих этапах. Поддержку соискателям окажут также другие топ-менеджеры Группы «Россети». Так, наставниками трека «Бизнес и промышленность» будут первый заместитель генерального директора – главный инженер Андрей Майоров, заместитель генерального директора по цифровой трансформации Константин Михайлик (победитель конкурса «Лидеры России» сезона 2018-2019 годов), а также руководители крупных дочерних компаний – Игорь Кузьмин («Россети Ленэнерго»), Борис Эбзеев («Россети Юг» и «Россети Кубань», победитель конкурса «Лидеры России. Политика»).

«Конкурс «Лидеры России» — эффективный инструмент для развития управленческих качеств и профессиональных компетенций, в чем лично смогли убедиться сотрудники Группы компаний «Россети». Выступить в роли наставника — ответственная задача и, можно сказать, новый профессиональный вызов. С нетерпением жду встреч с участниками суперфинала», — отметил Андрей Рюмин.

Восемь специализированных треков – нововведение текущего сезона «Лидеров России». Благодаря этому участники получают не просто квалифицированных наставников, а специалистов в приоритетной области развития. Трек «Бизнес и промышленность» стал самым популярным у конкурсантов в этом году.

«Лидеры России» – это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году конкурс проводится в четвертый раз. Участвуют граждане 127 государств – более 173 000 человек.