 
Персоны

Глава компании "Россети" Андрей Рюмин станет наставником суперфинала конкурса "Лидеры России"

Глава компании Россети Андрей Рюмин станет наставником суперфинала конкурса Лидеры России

10 августа 2021, 14:00
Рубрика: Персоны
Метки: АНДРЕЙ РЮМИН, РОССЕТИ
Источник: ПАО "Россети"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
85

Ключевые цели программы – ускорение развития участников, подготовка к будущим задачам, вызовам и карьерным переходам. Традиционно наставниками «Лидеров России» становятся топ-менеджеры ведущих компаний и выдающиеся государственные деятели. Соискатели получают уникальный опыт профессиональных консультаций для успешного роста. 

Андрей Рюмин будет работать с суперфиналистами конкурса – участниками, которые добились наилучших результатов на предыдущих этапах. Поддержку соискателям окажут также другие топ-менеджеры Группы «Россети». Так, наставниками трека «Бизнес и промышленность» будут первый заместитель генерального директора – главный инженер Андрей Майоров, заместитель генерального директора по цифровой трансформации Константин Михайлик (победитель конкурса «Лидеры России» сезона 2018-2019 годов), а также руководители крупных дочерних компаний – Игорь Кузьмин («Россети Ленэнерго»), Борис Эбзеев («Россети Юг» и «Россети Кубань», победитель конкурса «Лидеры России. Политика»). 

«Конкурс «Лидеры России» — эффективный инструмент для развития управленческих качеств и профессиональных компетенций, в чем лично смогли убедиться сотрудники Группы компаний «Россети». Выступить в роли наставника — ответственная задача и, можно сказать, новый профессиональный вызов. С нетерпением жду встреч с участниками суперфинала», — отметил Андрей Рюмин

Восемь специализированных треков – нововведение текущего сезона «Лидеров России». Благодаря этому участники получают не просто квалифицированных наставников, а специалистов в приоритетной области развития. Трек «Бизнес и промышленность» стал самым популярным у конкурсантов в этом году. 

«Лидеры России» – это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году конкурс проводится в четвертый раз. Участвуют граждане 127 государств – более 173 000 человек.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ПАО "Россети"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Персоны
Глава 09.08.2021
Глава "РТ-Инвест" вошел в состав президиума Ассоциации развития возобновляемой энергетики
Утвержден новый состав Научно-технического совета ПАО 06.08.2021
Утвержден новый состав Научно-технического совета ПАО "Россети"
В Топливной компании ТВЭЛ назначены новые руководители трех предприятий 03.08.2021
В Топливной компании ТВЭЛ назначены новые руководители трех предприятий
Николай Шульгинов переизбран председателем совета директоров 02.08.2021
Николай Шульгинов переизбран председателем совета директоров "Системного оператора"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно