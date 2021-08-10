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Крым в 2022 году получит на дороги более 10 млрд рублей

Крым в 2022 году получит на дороги более 10 млрд рублей

10 августа 2021, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, КРЫМ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Власти Крыма в 2022 году получат более 10 млрд рублей на ремонт и строительство дорог, сообщил во вторник журналистам глава республики Сергей Аксенов.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в июле сообщал, что полуостров в этом году стал лидирующим регионом в стране по объему отремонтированных и построенных дорог.

"Президент РФ дал поручение, Крыму дополнительно выделено еще 8 млрд рублей на этот год. Поэтому работы в таком же темпе по Крыму будут продолжаться. А на следующий год - более 10 млрд рублей", - сказал Аксенов.

По его словам, в Симферополе в этом году планируется ремонт улиц Карла Маркса, Толстого, Пролетарской, в начале следующего года - Воровского. "Формула, которую мы применяли, выбрав трех генподрядчиков с соответствующими технологиями, компетенциями, мобилизационными возможностями, себя оправдала. Такого объема средств и в таком качестве Крым никогда не использовал", - отметил Аксенов.

Власти Крыма до конца 2021 года намерены отремонтировать более 500 км межгородских и муниципальных дорог. На это из федерального и регионального бюджетов выделено около 16 млрд рублей.

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Источник: ТАСС

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