На Саратовской ГЭС приступили к модернизации гидроагрегата № 12

На Саратовской ГЭС началась модернизация гидроагрегата со станционным номером 12. Он станет восемнадцатым по счету полностью обновленным гидроагрегатом из 24, эксплуатируемых на электростанции. Работы проводятся в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро.

По контракту с компанией Voith Hydro предстоит заменить гидротурбину на новую, с улучшенными техническими характеристиками. Использование более эффективного оборудования позволит увеличить мощность гидроагрегата на 10% – до 66 МВт. Часть узлов турбины будет изготовлена в России на заводе в г. Балаково Саратовской области. Основные монтажные работы возложены на специализированное ремонтное предприятие АО «Гидроремонт-ВКК».

Сегодня на Саратовской ГЭС полностью обновлены 15 гидроагрегатов. Еще на трех (со станционными номерами 2, 12 и 20) ведутся монтажные работы. После завершения намеченной на 2025 год замены гидротурбин (замена гидрогенераторов уже завершена) мощность ГЭС увеличится до 1 505 МВт.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации программы на ГЭС заменены и реконструированы 126 гидротурбин, 109 генераторов, 82 силовых трансформатора, более 10 000 единиц вспомогательного оборудования (в том числе оборудования гидротехнических сооружений и вторичной коммутации). В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 452,5 МВт.