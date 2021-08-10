В Волгоградской области начался подготовительный этап строительства нового четырехполосного моста через Ерик Осинки, который станет частью масштабного проекта - третьего пускового комплекса мостового перехода через реку Волга. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время на участке строительства моста через Осинки убирают дикую порослевую растительность, готовя территорию для устройства буронабивных свай. Параллельно с этим специалисты ведут земляные работы для возведения автомобильной развязки у съезда на Лебяжью поляну: на сегодняшний день снято 17 тыс. кубометров грунта. Весь плодородный слой размещают на специально отведенных местах: его используют для рекультивации откосов новой дороги.

Строительство третьего пускового комплекса разбито на несколько очередей. На первом участке необходимо устроить основной ход магистрали протяженностью 4,5 км, построить два моста через ерики Осинки и Гнилой и возвести развязку в районе съезда на Лебяжью поляну. В сообщении отмечается, что реализация всего проекта позволит связать уже возведенные мосты через Волгу и Ахтубу, вывести транзитный транспорт за пределы населенных пунктов Среднеахтубинского района, повысить безопасность и снизить нагрузку на окружающую среду.

Напомним, контракт на строительство первого участка дороги длиной 4,5 км заключен с АО «ГК ЕКС»: стоимость работ составляет 5,6 млрд рублей.

Также добавим, что в проекте строительства автомагистрали заложены средства на масштабное лесовосстановление - в местных питомниках готовят саженцы дубов, сосен и акаций. Их высадят на территории Среднеахтубинского района. Лесной фонд пополнят свыше 200 тыс. растений, адаптированных к климатическим особенностям этой территории.

Всего в этом году на строительство первого этапа третьего пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в Волгоградской области предусмотрено 2,28 млрд рублей.