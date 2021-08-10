 
Цифровая революция

Названы регионы-лидеры России по внедрению "умных" приборов учета в электросетях

Названы регионы-лидеры России по внедрению умных приборов учета в электросетях

10 августа 2021, 12:00
Рубрика: Цифровая революция
Метки: РОССЕТИ, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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На прошлой неделе сообщали, что «Россети» установили 4,5 млн «умных» приборов учета. Назовем регионы-лидеры по их внедрению в России в сетях компании:

  • В Калининградской области на «цифру» переведены 96,6% точек учета.
  • В Тюменской области (вкл. ХМАО и ЯНАО) «умных» счетчиков – 70,3%.
  • В Кузбассе на цифровой энергоучет переведены 63,4% потребителей.

Напомним, что всего в зоне ответственности компаний Группы «Россети» установлено 4,5 млн «умных» счетчиков (23,8% от количества точек коммерческого учета). К 2030 году их число достигнет 18,1 млн.

Развитие интеллектуальных систем учета ведется в соответствии с законом об «умных» счетчиках (№ 522-ФЗ). С 1 июля 2020 года ИПУ устанавливают за свой счет энергокомпании, в т.ч. сетевые.

Обязательное внедрение только интеллектуальных приборов будет действовать с 1 января 2022 года. «Россети» начали работу заблаговременно и еще до вступления в силу закона об «умных» счетчиках наладили взаимодействие с поставщиками таких приборов.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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