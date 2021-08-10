Власти Новосибирской области и компания "Газпром" вложат в развитие газификации в регионе в 2021 году почти 260 млн рублей по пятилетней программе развития, первый этап которой требует около 5 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

"В соответствии с актуальным трехлетним бюджетом финансирование программы развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы составит: за счет средств регионального бюджета - 31,5 млн рублей, средства "Газпрома" подлежат ежегодному уточнению, на 2021 год - 228,1 млн рублей", - сказал он.

Министр добавил, что финансирование программы ежегодно корректируется в зависимости от возможностей доходной части бюджета. При этом в настоящее время "Газпром" и Минэнерго РФ разрабатывают параметры программы, которые определят в том числе ее этапы и источники финансирования. Срок подготовки - до конца 2021 года.

В феврале губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что власти региона намерены на первом этапе пятилетней программы газификации, которую область реализует в сотрудничестве с компанией "Газпром", подключить к газу 56 тыс. домохозяйств и вывести из эксплуатации групповые установки сжиженного углеводородного газа, которые работают более 20-30 лет. На эти цели потребуется 5 млрд рублей. В качестве возможного источника финансирования губернатор называл повышение тарифа на транспортировку природного газа по магистральным сетям или установку акцизов на потребляемый природный газ. Сроки реализации этапа не уточнялись.