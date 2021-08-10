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Цветлит празднует 15 лет. Как энергопереход повлияет на цену меди?
10 августа 2021, 15:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНЭНЕРГО, СГК, ТЭК
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Министерство энергетики России
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение об отнесении города Кемерово и Беловского городского округа Кемеровской области к ценовой зоне теплоснабжения, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Проекты распоряжений в отношении Кемерова и Белово были внесены Минэнерго России на основании обращений муниципалитетов указанных городов и Сибирской генерирующей компании (ООО «СГК»).
В следующие 10 лет ООО «СГК» планирует инвестировать в развитие централизованного теплоснабжения города Кемерово более 7 млрд рублей, города Белово – 3,5 млрд рублей. Выполнение инвестиционных проектов позволит повысить качество теплоснабжения и улучшит экологическую обстановку промышленного региона.
В ближайшее время муниципальным органам власти предстоит актуализировать схемы теплоснабжения городов и заключить соглашения об их исполнении с СГК, обладающей статусом единой теплоснабжающей организации.
Внедрение целевой модели рынка тепла в России началось в 2018 году. Первым населённым пунктом, запустившим у себя новую модель, стал город Рубцовск в Алтайском крае. Два ключевых изменения в целевой модели рынка по сравнению с действующей – это повышение ответственности теплоснабжающих предприятий, в том числе за реализацию инвестпрограмм и качество теплоснабжения, а также новая модель тарифообразования по методу «альтернативной котельной». Ранее решениями Правительства РФ к ценовым зонам теплоснабжения отнесены 23 города РФ.
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