Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение об отнесении города Кемерово и Беловского городского округа Кемеровской области к ценовой зоне теплоснабжения, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Проекты распоряжений в отношении Кемерова и Белово были внесены Минэнерго России на основании обращений муниципалитетов указанных городов и Сибирской генерирующей компании (ООО «СГК»).

В следующие 10 лет ООО «СГК» планирует инвестировать в развитие централизованного теплоснабжения города Кемерово более 7 млрд рублей, города Белово – 3,5 млрд рублей. Выполнение инвестиционных проектов позволит повысить качество теплоснабжения и улучшит экологическую обстановку промышленного региона.

В ближайшее время муниципальным органам власти предстоит актуализировать схемы теплоснабжения городов и заключить соглашения об их исполнении с СГК, обладающей статусом единой теплоснабжающей организации.

Внедрение целевой модели рынка тепла в России началось в 2018 году. Первым населённым пунктом, запустившим у себя новую модель, стал город Рубцовск в Алтайском крае. Два ключевых изменения в целевой модели рынка по сравнению с действующей – это повышение ответственности теплоснабжающих предприятий, в том числе за реализацию инвестпрограмм и качество теплоснабжения, а также новая модель тарифообразования по методу «альтернативной котельной». Ранее решениями Правительства РФ к ценовым зонам теплоснабжения отнесены 23 города РФ.