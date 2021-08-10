"Русатом Хэлскеа" (единый интегратор в области здравоохранения в контуре госкорпорации Росатом) к 2023 году построит в Казани многофункциональный центр радиационной стерилизации медизделий. Об этом в понедельник пишет отраслевая газета "Страна Росатом". Как отмечает издание, строительство обойдется в 300 млн рублей. Новое предприятие будет ориентировано на радиационную стерилизацию медицинской продукции: перевязочных материалов, шприцов, катетеров, систем переливания и фильтрации крови и т. д.

Планируемая мощность центра - обработка 900 тыс. коробок в год при дозе 15-25 кГр. Для стерилизации будет использоваться ускоритель электронов с энергией до 10 МэВ и мощностью пучка до 20 КВт.

"Мы видим потенциал в развитии сети центров обработки ионизирующим облучением, поскольку данный метод является одним из самых высокотехнологичных, экономически эффективных и безопасных. Строительство центра в Казани даст возможность содействовать развитию региональной медицинской промышленности, а значит, и росту экономического потенциала республики. В 2016 году "Русатом Хэлскеа" открыл центр "Стерион" в Подмосковье, в конце этого года будет введен в эксплуатацию гамма-центр "Маяк" в Челябинске, в следующем - начнет работу аналогичный проект в Обнинске", - приводит газета слова генерального директора "Русатом Хэлскеа" Натальи Комаровой.

Аналогичные центры скоро появятся также в Обнинске и Челябинске, но казанский, как отмечает "Страна Росатом", станет одним из самых производительных в создаваемой сети.